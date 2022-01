Le Betis rattrapé par le Rayo Vallecano

Rayo Vallecano (4-2-3-1) : L. Zidane - Balliu, Saveljićh, Catena, Fran García - Comesaña, Ós. Valentín (S. Guardiola, 60e) - Palazón (Bebé, 67e), Nteka (Álvaro García, 66e), Trejo (Ciss, 83e) - Falcao. Entraîneur : Andoni Iraola.



Real Betis (4-2-3-1) : Rui Silva - Bellerín, Bartra, Edgar Gonzalez, Álex Moreno - G. Rodríguez, W. Carvalho - Canales, Fekir, Tello (Ruibal, 84e) - Iglesias (Guardado, 40e). Entraîneur : Manuel Pellegrini.

La mauvaise série continue pour le Betis.Contre un Betis réduit à dix dans les faits, mais toujours à onze en apparence, le Rayo a dû s'employer pour glaner un point dans son antre du Campo de Futbol de Vallecas (1-1).Alors que le mordant de la rencontre était tout relatif et limité à des tirs timides hors de la surface, le pied (très) haut d'Álex Moreno, échoué sur le caillou d'Isi Palazón jusqu'à le laisser en sang, échauffe les esprits (34). Expulsé, le latéral gaucheexulte toutefois depuis les vestiaires, lorsque Sergio Canales se retrouve à la conclusion d'une action à trois avec Fekir et Bellerín, qu'il a lui-même initiéeAidé par les changements d'Andoni Iraola, lessortent de leur torpeur seulement dans la dernière demi-heure. De plus en plus vulnérable, le portierRui Silva maintient les siens à flot de manière spectaculaire devant Sergi Guardiola (81) et Álvaro García (88), mais ne peut rien sur la mine d'Ivan Balliu, à bout portant. Un pion successif à un cafouillage, qui n'efface pas la solidarité dont ont fait preuve les visiteurs pour rester sur le podium de Liga.Pour le Rayo, c'est une troisième défaite en quatre matchs évitée, et le septième rang derrière le Barça.