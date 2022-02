Le Betis plie la Real Sociedad et fonce dans le dernier carré

AEC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Real Sociedad 0-4 Real BetisButs : Juanmi (12, 57), Willian José (83), Aitor Rubia (87) pour les BeticosLe Betis de Pellegrini s’est encore une fois montré trop fort ce jeudi face aux valeureux Basques d’Imanol Alguacil, et s’imposent 4-0 grâce à un doublé de Juanmi et un péno de Willian José, tous les deux anciens de la maison, et un petit but d'Aitor Ruibal. La Real Sociedad prend la porte dès les quarts de finale de la Coupe du Roi, pourtant vainqueur en 2020.C’est dans une Reale Arena en feu que lesont rapidement mis la clim. Juanmi a su conclure un bon début de match sévillan avec un but dès la 12minute, en allumant Remiro, son coéquipier jusqu’en 2019. Agressifs, mais peu tranchants, lesne semblent pas animés par un quelconque esprit de revanche, malgré une plainte pour arbitrage douteux à la 39, alors qu’ils tenaient presque l’égalisation. Mais l’homme en noir siffle un hors-jeu que lui seul a vu.De retour des vestiaires, on croit voir un nouveau visage de la Real Sociedad, mais une parade exceptionnelle de Rui Silva face à Isak (38) éteint définitivement les espoirs basques. Juanmi viendra marquer son doublé sans le célébrer. Son copain Willian José, autre ex de la soirée entré sous les sifflets, aura beaucoup moins de compassion quand il viendra célébrer son penalty en tapant sur l’écusson betico. Histoire de cesser cette vanne d’ex, Aitor Ruibal est venu marquer en solitaire en toute fin de rencontre4-0 et direction les demi-finales pour le Betis.Real Sociedad (4-3-3) : Remiro - Zaldua, Elustondo, Le Normand, Muñoz - Silva (Rafinha, 73), Guevara (Zubimendi, 46), Merino - Januzaj (Sørloth, 73), Isak (Portu, 83), Oyarzabal. Entraîneur : Imanol AlguacilReal Betis (4-2-3-1) : Silva - Sabaly, Bartra, Ruiz, Moreno - Edgar, Carvalho - Canales (Joaquín, 88), Fekir (Rodri, 88), Juanmi (Ruibal, 77) - Iglesias (José, 66). Entraîneur : Manuel Pellegrini