Le Betis et l'Athletic se quittent sans marquer

Betis (4-2-3-1) : Silva - Sabaly, Luiz Felipe, Garreta, Moreno - Guardado, Carvalho - Luiz Henrique (Joaquín, 84e), Fekir, Canales (Juanmi, 77e) - Iglesias (Willian José, 66e). Entraîneur : Manuel Pellegrini.



Bilbao (4-2-3-1) : Simón - De Marcos, Álvarez, Vivian, Berchiche - D. García (Zarraga, 77e), Vesga - I. Williams (Berenguer, 72e), Sancet (Muniain, 67e), N. Williams - Guruzeta (R. García, 72e). Entraîneur : Ernesto Valverde.

Autre résultat :

Buts : Castellanos (34e, SP) et Sáiz (75e, SP) pour Gérone // Camello (2e) et Palazón (62e) pour le Rayo

Au bout de l'ennui.Ce jeudi soir, au stade Benito-Villamarín, le Betis Séville et l'Athletic Bilbao n'ont pas trouvé la faille (0-0) et ont laissé leurs supporters sur leur faim pour la première journée post-Mondial en Espagne. Le Betis met du temps à entrer dans sa rencontre, laissant ses invités se montrer dangereux à plusieurs reprises, souvent à l'initiative de l'intenable Nico Williams. Mais les Basques ne concrétisent pas leur temps fort et peuvent même remercier Unai Simón, auteur de deux arrêts importants devant Luiz Henrique (10) et Nabil Fekir (37), pour laisser les siens à hauteur à la pause.Le portier de la, sifflé par un stade sans doute mécontent du parcours de la sélection au Mondial, répond de la meilleure des manières en délivrant une nouvelle parade sensationnelle devant Henrique (67). Le Betis bute mais Bilbao n'en profite pas, leurs quelques contre-attaques étant vite désamorcées par Rui Silva. L'ultime occasion de la partie est à mettre au crédit des locaux : Willian José s'élance et envoie un magnifique coup franc enroulé, mais Simón est encore sur la trajectoire et restera comme le MVP du match. Les débats se terminent dans le chaos avec l'exclusion de Luiz Felipe, auteur d'un horrible tacle sur Iker Muniain (90+6), causant la furie du banc de l'Athletic.Statu quo au classement : le Betis reste cinquième, à égalité de points avec l'Athletic, quatrième.