Le Betis cartonne Elche pour bien débuter sa Liga

Real Betis (4-2-3-1) : Silva - Ruibal (Delgado, 79e), Pezzella, Edgar, Moreno - Rodríguez (Paul, 86e), Carvalho - Rodri (Miranda, 86e), Fekir (Roger, 64e), Juanmi - Iglesias (Moron, 79e). Entraîneur : Manuel Pellegrini.



Badía - John, Roco (González, 46e), Bigas - Palacios, Mascarell, Gumbau (Alfaro, 76e), Mojica - Milla (Josan, 65e), Martí (Ponce, 65e), Fidel (Tete Morente, 46e). Entraîneur : Francisco.

AEC

BéticosIlicitanosLe suspense a été de courte durée en cette première journée de Liga pour le Real Betis, qui s'est largement imposé 3-0 contre une équipe d'Elche rapidement réduite à dix.Après un échange de politesse qui voit Rodri frapper juste à côté des cages de Badía (2) puis Mojica tester les réflexes de Rui Silva (4), l'arbitre met fin aux espoirs des, déjà bien malmenés, en excluant John : le défenseur d'Elche charge Aitor Ruibal, qui filait seul au but (16). Commence alors une «» des Sévillans, initiée par Borja Iglesias. Le Panda est à la conclusion d'un très bon pressing de Nabil Fekir, qui pique le ballon dans les pieds de Roco sur la ligne de touche avant d'envoyer un centre fort devant le but au bout de sa course. Juanmi double la mise dans la foulée en contrôlant en deux temps un long ballon de William Carvalho, avant de frapper. Nabil Fekir est tout proche d'inscrire lui aussi son nom au tableau d'affichage sur un très beau coup franc flottant, qui surprend Edgar Badía sur sa ligne (43).Avant de rentrer aux vestiaires, le Betis se fait tout de même une frayeur sur un bon contre conclu par Roger Martí obligeant Edgar à tacler le ballon des deux pieds (45+3). Elche continue sur ce rythme en seconde période, à l'image de la tête de Pere Milla renvoyée in extremis par Germán Pezzella (53). Mais Juanmi remet les pendules à l'heure, lorsqu'il reprend un un-contre-un raté par Borja Iglesias. Si lesn'inscrivent pas de quatrième but qui les aurait catapulté seuls premiers de Liga, c'est simplement grâce au portierqui s'emploie pour repasser les tentatives de Paul (90+2) puis Juanmi (90+3). Le Real Betis est tout de même co-leader, en compagnie de l'Atlético et Villarreal.La nouvelle Liga.