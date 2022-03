Le Betis accroche le Rayo et file en finale

Betis Séville (4-2-3-1) : Bravo - A. Moreno (Guardado, 95e), E. Gonzalez, Pezzella, Sabaly - Carvalho, G. Rodríguez - Junami (Joaquín, 82e), Fekir, Canales - Willian José (Iglesias, 86e). Entraîneur : Manuel Pellegrini.



Rayo Vallecano (4-2-3-1) : Zidane - F. Garcia, Catena, M. Suárez (Bebé, 77e), Balliu - Ciss (Comensana, 62e), Martin Luengo - A. Garcia (Rodrigues, 89e), Trejo, Palazón (Nteka, 61e) - S. Guardiola (M.Sylla, 77e). Entraîneur : Andoni Iraola.

Le Betis en rêvait, le Betis a failli ne pas le faire.Dans une rencontre âpre et longtemps fermée à double tour, lessont parvenus à se qualifier pour la finale de la Coupe d'Espagne au terme d'un suspense haletant. Dans une première période très stérile, les locaux vont être les seuls à se mettre en action. Malgré le hors-jeu de Sergio Canales au départ, Willian José en a profité pour chauffer les gants de Luca Zidane d'une belle reprise de volée (23). Ensuite, la mobylette Alex Moreno a centré, mais Zidane a suffisamment freiné le ballon pour éviter le but contre son camp (36).En deuxième période, le Rayo est progressivement sorti de son sommeil lorsqu'une frappe en pivot de Pathé Ciss est passée au-dessus du but de Claudio Bravo (54). Au four et au moulin, le Sénégalais a détourné une frappe de William Carvalho qui prenait le chemin du but (58). Et pendant que Canales et Carvalho n'ont pas cadré leurs tentatives (66, 70, 76), le Benito-Villamarín a plongé dans le silence au moment où Bebé a ouvert le score d'un missile sur coup franc. Mais grâce à un bon travail de Joaquín et Canales, Borja Iglesias a pu conclure de près pour égaliser dans les arrêts de jeuAu stade de La Cartuja de Séville le 23 avril prochain, le Betis aura rendez-vous avec le FC Valence pour tenter de soulever la troisième Coupe du Roi de son histoire après 1977 et 2005.