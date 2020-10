Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque lundi, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l'application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ GJ Garonnaise vs Union Sportive des Jeunes de Saint-Augustin (Nouvelle-Aquitaine)

2/ USSA Vertou vs Cholet SO (Pays de la Loire)

3/ Etoile Sportive Foissiat Etrez vs FC Bord de Veyle (Auvergne Rhône Alpes)

4/ FC Arsac Pian-Médoc vs CMS Haut Médoc (Nouvelle-Aquitaine)

5/ La Chapelle Neuve vs FC Quistinic (Bretagne)

Sans plus attendre, voici la sélection concoctée par la journée qui met en avant le foot amateur et l'application qui capte ses moments les plus marquants Avant le match de coupe de Gironde, ce joueur de GJ Garonnaise a sûrement regardé une compil « Best of free kick from Jérôme Rothen » parce ce coup de pied est digne des plus beaux coups francs en lucarne de l'ancienne patte gauche française. De la préparation à la conclusion dans la lucarne du gardien, tout est parfait. Petit bonus pour la célébration je m’en foutiste. Un futur grand.Sabitzer n’a qu'à bien se tenir. En déplacement sur la pelouse du SO Cholet, l’USSA Vertou devait faire le plein de points pour s’affirmer en dauphin du FC Nantes dans la poule F des U17 Nat. Et si les gars de la Saint-Anne ont rempli leur mission, c’est en grande partie grâce à cette sublime demi-volée téléguidée dans la lucarne.En toute détente. Servi sur son pied gauche après un cafouillage dans la surface adverse, le numéro 8 de Etoile Sportive Foissiat Etrez (D5) n’a nullement l’idée de remettre le cuir dans la boîte. Il choisit d’enrouler son ballon merveilleusement. Bonne idée : celui-ci finit sa course dans la lucarne. Mention spéciale pour le gardien du FC Bord de Veyle et son plongeon hors du commun.» On y a cru un instant du côté d'Arsac Pian-Médoc, en Départemental 3. Les locaux viennent d’obtenir un corner. Michou se charge de le botter, de son pied droit, évidemment. Le ballon est envoyé au deuxième poteau, où l’attend un de ses coéquipiers. Celui-ci tente alors un retourné. La manœuvre est parfaitement exécutée, sauf qu’il passe à côté de la balle. La légende raconte qu’il a ensuite dû céder sa place, blessé au coccyx.» . Les spectateurs du match de D2 morbihannaise opposant le club vainqueur du Grand Prix Vrai Foot Day 2019 au FC Quistinic ne se sont pas trompés en célébrant cette pépite. Elle est signée de l'attaquant de la Chapelle Neuv, qui après un pressing intense et un petit coup d'épaule, enchaîne avec un contrôle pour se mettre le ballon dans la course avant d'envoyer une minasse du gauche. Et ça fait bim, bam, boum.Toutes nos félicitations à eux pour ces buts et actions en folie. Et à la semaine prochaine, avec vous à leur place, qui sait ?