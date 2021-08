Best-of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque lundi, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l'application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Saint-Martin de Seignanx vs Fraternelle Landiras (Nouvelle-Aquitaine)

2/ Glageon US vs Rousies US (Hauts-de-France)

3/ Voisins FC vs Breuillet FC (Île de France)

4/ Dombasle FC vs Sommerviller FC (Grand Est)

5/ La Maladrerie OS vs Lisieux (Normandie)

Sans plus attendre, voici la sélection concoctée par la journée qui met en avant le foot amateur et l'application qui capte ses moments les plus marquants On nous apprendrait que Pep Guardiola fait des piges à Saint-Martin de Seignanx que ça ne nous étonnerait pas. Un but d'anthologie, aidé par prise de vue qui permet de savourer chaque seconde d'un mouvement huilé. Ça trouve intérieur, ça joue en appui-remise, ça va chercher le latéral parti dans le dos, et ça termine petit filet après un mini-centre à ras de terre. N'en jetez plus.C’est ce qu’on appelle nettoyer la lucarne. Ouverture dans l’intervalle, décalage côté gauche de l’extérieur du pied, puis frappe lumineuse dans la lunette, le Glageon US se souviendra longtemps de ce but. Un moment de grâce qui n’aura pas suffi pour éviter la noyade puisque le club des Hauts-de-France a été sèchement battu 6-2 en Coupe de France.Toc toc ! Qui est là ? Les Voisins. Ce week-end, ils n’ont pas eu à forcer la porte pour dominer le Breuillet FC. À l’image du numéro huit local, coupe de cheveux à la Jésus, mais pied droit façon Iniesta. Il distille une première passe millimétrée dans la profondeur pour son numéro dix, avant de lober de très loin le gardien adverse, sorti à l’abordage. Un petit rebond et ça fait filoche sous la barre. Du travail de pro.Le corps de Messi était au stade Auguste-Delaune, mais son âme se trouvait en Lorraine. Pour ce premier tour régional de Coupe de France, le Dombasle FC n’a pas fait de détail contre le Sommerviller FC. Un 8-0 cinglant, dont ce slalom que n’aurait pas renié. Lancé sur le côté gauche, le numéro 15 a passé en revue quatre joueurs - dont trois ont fini littéralement sur le cul- avant d’achever le gardien d’un plat du pied-sécurité. Une défense vraiment amateure.15h13, l’heure du crime. La Maladrerie s’apprête à tirer un corner anodin de la gauche vers la droite, le gardien de Lisieux s’élève dans les airs pour récupérer le ballon. Jusque-là, rien d’anormal. Mais il n’aurait peut-être pas dû graisser ses gants à l’huile de Jojoba. Avec un effet rentrant, le ballon file entre ses mains et termine son trajet dans le petit filet pour ce qui est assurément le but casquette du week-end (1-1). Il s’est rattrapé en arrêtant un tir au but par la suite, mais ça ne suffit pas : son équipe est éliminée de la Coupe de France.Toutes nos félicitations à eux pour ces buts et actions en folie. Et à la semaine prochaine, avec vous à leur place, qui sait ?