Best-of des buts amateurs du week-end !

1/ FC Pays Aurossais vs Football Club Barsac Preignac (D3 - Gironde)

2/ Edern SP vs F.C. Pleuvennois (D1 - Finistère)

3/ La Chapelle-Neuve Football vs Bieuzy Lanvau (Amical - Côtes d'Armor)

4/ Ruelle OFC vs GJ Medoc Estuaire (Coupe Gambardella)

5/ AS Canton Vert vs FC Thann (U15 - Bas-Rhin)

Sans plus attendre, voici la sélection concoctée par la journée qui met en avant le foot amateur et l'application qui capte ses moments les plus marquants La chatte à Dédé ? Dans un match fou qui aura accouché de neuf buts et malgré la défaite (4-5), le FC Barsac Preignac a de quoi garder la tête haute grâce à ce but. Après une touche offensive, ça joue un une-deux pour filer la balle en retrait dans l’espace libre à un collègue milieu de terrain. Un petit pas d’ajustement en pleine course et boum, roquette décroisée dans la lucarne. Le gardien, qui n’avait qu’à suivre le ballon des yeux, en est carrément tombé sur les genoux. L’équipe la plus spectaculaire de Gironde n’est donc pas Bordeaux.Mexès peut aller se rhabiller. Visez plutôt l'ouverure du score de l’Edern Sport face au FC Pleuvennois ! Un corner tiré depuis la droite, repris quasi acrobatiquement de l’autre côté et qui file directement dans la lunette opposée. Le gardien en reste coi. Les visiteurs ne s’en relèveront plus. Victoire des locaux 4 buts à 2.Le but de la victoire, et avec la manière ! Vincent Moal, sociétaire de l'équipe réserve de la Chapelle-Neuve Football, va pouvoir profiter de son quart d'heure warholien. Après une séquence de jeu digne desde Julien Cazarre, l'homme originaire de Guémené-sur-Scorff - village dont est originaire la fameuse andouille - récupère astucieusement le ballon grâce à contrôle orienté. Une fois mis sur son bon pied, il arme une frappe qui lobe le portier adverse. Un but à consommer sans modération.Les plus rageux diront que l’attaquant de l’Olympique FC Ruelle n’a pas fait exprès de contrer la frappe de son coéquipier au départ de l’action. Mais tout est fait exprès. Le gros cafouillage aussi. Les plus belles des histoires commencent au plus bas de l’échelle et cette réalisation ne déroge pas à la règle. Comme s’il avait appuyé sur l’interrupteur dans une pièce plongée dans le noir, le numéro 5 récupère le ballon aux abords de la surface, dribble un défenseur, et nettoie la lucarne gauche du portier du GJ Médoc Estuaire. Appelez-le l’électricien.OK, les U15 de l’AS Canton Vert en ont vu de toutes les couleurs face au FC Thann, vainqueur de ses hôtes avec une marge des plus confortable (2-8). Mais les locaux, loin de se débiner, ont aussi trouvé un moyen d’attirer la lumière en inscrivant un but qui n’est pas passé inaperçu. Guère impressionné par la distance, l’un des leurs s’est ainsi chargé d’envoyer une frappe de sourd sur coup-franc. Le ballon est retombé juste sous la barre et le gardien adverse, trop court, n’a pu réaliser qu’un plongeon vain. On dirait bien qu’Armand Laurienté fait des émules…