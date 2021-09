Best-of des buts amateurs du week-end !

1/ US Lormont vs Ruelle OFS (Nouvelle-Aquitaine - U15 Régional 2)

2/ Les Glaneurs de Lizio vs RAH Koed Plaudren (Bretagne - Coupe Région Bretagne)

3/ Leers OS vs Douai (Bretagne - U18 Régional 2)

4/ AS Panazol vs Limoges Beaubreuil (Coupe de France)

5/ Patay RS vs USBC Coupe du Loiret)

AB, LT, EG et MD





Sans plus attendre, voici la sélection concoctée par la journée qui met en avant le foot amateur et l'application qui capte ses moments les plus marquants 19 août 2017. 3e journée de Ligue 1. Dix minutes jouées entre l’Olympique Lyonnais et Bordeaux. Nabil Fekir intercepte une passe de Valentin Vada et se projette rapidement dans le camp bordelais. C’est alors que le capitaine des Gones déclenche un lob de 54 mètres qui trompe Benoît Costil. Loin de la Ligue 1, ce milieu de terrain de l’US Lormont vient de réaliser la copie (presque) parfaite de ce but splendide.Corner. Volée. But... Alors que les joueurs des deux équipes sont immobiles dans la surface de réparation, notamment les défenseurs et milieux du Rah-Koëd Plaudren, ce Glaneur de Lizio se met intelligemment en retrait. Le centre est parfait et la reprise du gauche lumineuse, sous la barre. La pluie torrentielle, toujours au rendez-vous à cette période de l’année dans le Morbihan, ne l'a pas empêché de viser juste. Brillant.Quand la chenille devient papillon. Après 14 contres, 17 déviations et un gros cafouillage à l’entrée de la surface de réparation des Leersois, le numéro 10 de Douai récupère le ballon et marque d’une frappe limpide qui termine au fond des filets. Si les rageux diront que jouer sur du synthétique ce n’est pas du football, la majorité des admirateurs du ballon rond vont aimer cette réalisation.Qu’est-ce qui est le plus beau entre la réaction de l'entraîneur de l’AS Panazol à la Zinédine Zidane après le but de Gareth Bale en finale de la Ligue des Champions 2018, et le boulet de canon de 30 mètres du milieu de terrain panazolais ? La question, elle est vite répondue. Même si le coach de la petite ville de 10 000 habitants ne met pas ses mains sur sa tête, tout y est. Le geste des mains, la course en arc de cercle, le regard vers son banc... du grand art. On en vient à oublier la frappe à la David Hirst.« On a pris une Patay » , voilà ce qu'on dit les joueurs de l'USBC sur le chemin du retour après leur défaite 5-1 en Coupe du Loiret. Cependant, ils peuvent s'enorgueillir d'avoir mis le plus beau but du match. Les entraîneurs ont beau répété à l'entraînement qu'il faut toujours se méfier des deuxièmes ballons après un coup de pied arrêté, le Patay RS a dû baisser sa vigilance en menant déjà à 3-0 à ce moment-là. Résultat : le coup franc a priori anodin du défenseur central se transforme en action de but que le numéro 10 de l'USBC conclut d'un sublime tir dont la trajectoire pourrait faire croire à une feuille morte. L'honneur est sauf.