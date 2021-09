Best-of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque lundi, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l'application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ FC Marpent vs Ribemont US (Hauts-de-France - Régional 2)

2/ Malzeville SC vs Dombasle FC (Grand Est - Coupe de France)

3/ US Biot vs US Valbonne Sophia-Antipolis

4/ Saint Aubin FC vs US Liffré

5/ AS Canton Vert vs Baldenheim (Grand Est - Amical)

Sans plus attendre, voici la sélection concoctée par la journée qui met en avant le foot amateur et l'application qui capte ses moments les plus marquants Mais que vient de nous sortir l’attaquant du FC Marpent ? Une inspiration géniale, c’est sûr ! Opposé au Ribemont US en Régional 2, le club des Hauts-de-France a pu compter sur Yannis Bellali, auteur d'un quintuplé dont cette magnifique aile de pigeon à l’aveugle. En état de grâce, le numéro 10 a largement participé à la victoire 7-1 des siens. On aurait presque envie d’être Jacques-Henri Eyraud et inventer des nouvelles règles pour que ce genre devalent double.Le club homonyme d’Arielle commence à être un habitué du Top . Après avoir marqué un but digne de Lionel Messi il y a quinze jours, les Meurthois ont récidivé ce week-end en faisant du Yaya Touré. Pas du tout attaqué par la défense du Malzeville SC, le défenseur avale du terrain avant de prendre sa chance du droit. Les 21 acteurs tournent alors tous la tête vers les cages où le gardien est battu, le ballon se logeant sous sa barre transversale. Récolter une standing ovation à l’extérieur, la marque des grands.Qu’est-ce qui est plus beau entre le travelling 360 degrés à la Steven Spielberg et la réalisation du numéro 11 de l’US Valbonne Sophia-Antipolis ? Si la grande majorité des admirateurs du ballon rond vont applaudir le crochet du buteur qui transforme le défenseur de l’US Biot en sauterelle, le vrai geste technique vient du caméraman. Cette fluidité entre la prise de décision de filmer le sol, le doigt sur l’objectif et donc enfin enregistrer le but est à montrer dans toutes les écoles de cinéma.Les U15 des sangliers de Liffré ont fait honneur à leur blason. Match amical ou pas, ils avaient décidé de rouler sur le voisin Saint Aubin d'Aubigné. Et quitte à gagner largement, autant mettre l'adversaire la tête complètement sous l'eau grâce ce terrible coup de massue. Sur une remise en touche anodine, l'un des jeunes liffréen n'est pas pressé et arme une minasse des 30m qui fait filoche. Un cachou qui mériterait de finir dans les highlights de la Bundesliga.18h04, ça sent bon. Un défenseur des U18 locaux se saisit du ballon pour tirer un coup-franc depuis le rond central. Le cuir traverse toute la pelouse, le temps pour les spectateurs d’admirer les superbes verts pâturages qui ornent le terrain alsacien. Mais le pauvre n’a même pas le temps de rebondir tranquillement sur le sol. Il est catapulté en plein vol dans la lucarne par l’attaquant, sans foi ni loi. Le gardien, désarmé, est affiché pour toujours.Toutes nos félicitations à eux pour ces buts et actions en folie. Et à la semaine prochaine, avec vous à leur place, qui sait ?