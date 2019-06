Le Bénin et la Guinée-Bissau font aussi 0-0

Bénin (4-1-4-1) : Farnolle - Barazé, Adenon, Verdon, Imorou - Adéoti - D'Almeida, Sessègnon, Poté, Soukou - Mounié. Entraîneur : Dussuyer.



Guinée-Bissau (4-2-3-1) : Mendes - Nanu, Djaló, Juary, Candé - Nogueira, Mané - Pelé, Baldé, Piqueti - Mendy. Entraîneur : Candé.

Décidément, cette journée de Coupe d'Afrique des nations aura été bien avare en spectacle.Après le 0-0 de Mauritanie-Angola et celui de Cameroun-Ghana, le Bénin et la Guinée-Bissau ont imité leurs confrères lors du dernier match de ce samedi. Peu inspirées, les deux équipes n'ont cadré... qu'une seule frappe ! Et aussi malheureusement que logiquement, personne n'a réussi à trouver la faille dans cette rencontre équilibrée.Légèrement dominée par un Bénin imprécis (quinze tirs quand même, et près de 60% de possession), la partie s'est donc clôturée sur un score nul et vierge. Ce qui entretient le suspense : tout reste en effet possible dans ce groupe F, où les Écureuils (deux points) et les(une unité) peuvent toujours rattraper le Cameroun et le Ghana pour se qualifier au prochain tour.Mais ils ne sont pas favoris...