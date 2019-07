Le Bénin éjecte le Maroc de la CAN et prend son quart

Sur-dominé mais solidaire et compact derrière, le Bénin s'est recroquevillé façon porc-épic dans sa surface, pour emmener le Maroc aux tirs au but. Un exercice où les Lions de l'Atlas se sont fait boulotter tout cru par les Écureuils. Et voilà les Béninois en quarts de finale de la CAN, pour la toute première fois de leur histoire.



Le Bénin pose son parpaing

Ziyech ne répond plus

Maroc (4-2-3-1) : Bono - Dirar, Da Costa, Saïss, Hakimi - Boussoufa, El Ahmadi - Ziyech, Belhanda (Boufal, 60e), Amrabat - En-Nesyri. Sélectionneur : Hervé Renard.



(4-2-3-1) :Allagbé - Adilehou, Adénon, Verdon, Imorou - Adéoti, Mama - Dossou, Sessegnon, Soukou - Poté Sélectionneur : Michel Dussuyer.

C'est une histoire qui ne s'est pas écrite au rythme de passes léchées et de crochets chaloupés. Mais bien à coups de duels, d'abnégation et de nerfs solidement accrochés. Oui, le Bénin n'a pas brillé, a bétonné, verrouillé, serré les fesses derrière, pour ligoter un Maroc supérieur dans le jeu. Mais les Écureuils avaient des cannes, du cœur, et surtout les tripes pour aller au bout d'une séance de tirs au but où les Lions de l'Atlas auront quasiment tout loupé.Le match commence à peine que tout le monde connait déjà le programme de la soirée : le Maroc va tenir la gonfle et le Bénin se recroqueviller sur ses bases, pour éventuellement splasher en contre. Une stratégie qui réussit plutôt pas mal aux Écureuils : à part une frappe contrée d'En Nesry et un caramel du gauche de Ziyech détourné par Allagbé, les Lions de l'Atlas galopent dans le vent, frustrés de voir leur casse gueule du jour leur filer invariablement dans les pattes. Pourtant, le plus dur est encore à venir pour le Maroc. A la retombée d'un corner, Adilehou prend le meilleur sur Da Costa et marque du plat du pied droit. Un chouia taré, alors qu'il s'agissait d'une des seules fois où les Écureuils avaient pointé le bout de leurs oreilles dans les seize mètres marocains. Désormais en apnée, Renard tente de retourner la table en sortant Belhanda, peu inspiré, pour Boufal. Plutôt bien vu : dès son entrée en jeu, l'ancien Lillois reprend un centre d'Amrabat, mais sa tête piquée ne fait que lécher la barre adverse.Mais c'est finalement Adéoti, le capitaine du Bénin, qui va relancer bien malgré lui les Lions marocains. Le numéro 8 béninois tente de dribbler devant sa surface, se fait chiper le cuir par Boussoufa, qui glisse à En Nesyri, dont le tir de près trompe Allagbé. Rassuré, le Maroc se fout enfin à poil derrière pour pousser devant et s'éviter la prolongation, alors qu'Hakimi commence à monter comme un forcené sur son coté. Pari gagnant : lancé par Boufal, le latéral de Dortmund est déséquilibré dans la surface à la 94e minute. Ziyech a dès lors la qualification au bout du pied, mais botte son penalty en plein sur le poteau. Complètement barjot, un peu comme le second carton jaune synonyme de rouge que se prend ensuite Adénon, qui se fait sortir du terrain pour des raisons assez obscures.Déjà pas très audacieux à onze, le Bénin n'a d'autre choix que de bétonner un peu plus. Le Maroc manque pourtant d'un rien de faire s'effondrer le mur adverse, mais Ziyech, parfaitement servi par Boussoufa dans la surface, manque une nouvelle fois l'occasion de tuer le match. Voilà les tirs au but qui débutent, implacablement. Boufal, second tireur marocain, envoie sa frappe dans les nuages, En-Nesyri bute ensuite sur Allagbé, là ou les Béninois ne tremblent pas. Mama transforme l'ultime tir au but et les Écureuils peuvent exploser de joie : les voilà pour la première fois de leur histoire en quarts de finale de la CAN, après avoir croqué le Maroc, qui faisait pourtant partie des grands favoris de la compétition. Et va certainement rentrer la tête dans les chaussettes à la maison.