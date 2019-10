Le bel enchaînement de Zaha avec les Éléphants

1

Wilfried Zaha and Nicolas Pepe combine for Ivory coast goal vs DR Congo to make it 2:0. pic.twitter.com/uyHYRTBSnV — AfcVIP⁴⁹ (@VipArsenal) October 13, 2019

Quand Zaha veut se faire une Benzema.Ce dimanche, le stade de la Licorne d’Amiens hébergeait le match amical entre la Côte d’Ivoire et la République démocratique du Congo. L’occasion pour les Amiénois de revoir l’ancienne star de Ligue 1 Nicolas Pépé, lequel s’est illustré par un but qui conclut un très bel enchaînement de Wilfried Zaha.Bien servi par un partenaire, l’actuel pensionnaire de Crystal Palace contrôle avant de s'excentrer à gauche de la cage congolaise, le long de la ligne de corner. Pour se sortir de ce bourbier, le milieu ivoirien y va de son petit numéro en éliminant deux défenseurs des Léopards, avant d'adresser une passe à Nicolas Pépé qui conclut l'action d'une superbe madjer. Le deuxième but d’une rencontre qui se soldera par une victoire des Éléphants de Côte d’Ivoire (3-1).C'est la première fois qu'on voit un éléphant passer aussi facilement par un trou de souris.