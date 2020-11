Le beau geste de la Belgique pour les enfants malades

1

DF

Le joli geste de la journée.En pleine préparation de sa rencontre face à l'Angleterre en Ligue des nations ce dimanche, la Belgique agit pour la bonne cause. L'entraînement de ce vendredi des Diables rouges sera diffusé sur Internet, mais pas de n'importe quelle manière. Le portail belgerapporte qu'Axel Witsel, Michy Batshuayi et Youri Tielemans porteront une caméra sur la poitrine, pour donner des images uniques.Le but ? Faire bénéficier de cette séance à plus de 1000 enfants malades de longue durée. Cette belle initiative est l'œuvre des organisations Bednet et ClassContact, soutenues par Eden Hazard, positif à la Covid-19 et loin de ses coéquipiers, qui a déclaré suivre le live à distance.Tout simplement bien joué.