Le beau geste de Dembélé pour un enfant rennais

Il s’est passé un truc incroyable je vais chercher mon fils à l’école et sur le trottoir devant l’établissement un 4x4 s’arrête,la fenêtre s’ouvre et un mec me dit: c’est ton fils?, donne lui ça!Je regarde @Dembouz himself qui me tend un maillot du Barça.Merci Ousmane pic.twitter.com/EWGhpM41uL — Rabbitinho (@LudoRabbit) October 10, 2019

Le beau geste du jour.Non sélectionné par Didier Deschamps, Ousmane Dembélé a profité de la trêve internationale pour faire un petit crochet par Rennes, où il s'était révélé au plus haut niveau. Et si l'on en croit le tweet d'un père de famille, il a fait un heureux : «, écrit l'homme sur le réseau à l'oiseau bleu."C'est ton fils ? Donne-lui ça !"Comment ça, Ousmane, tu étais en Bretagne et tu n'as même pas fait un petit crochet par le derby des chapelles