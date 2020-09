BCC, le club qui unit Cécifoot et futsal féminin

Vendredi 4 septembre, douze joueuses (re)chaussaient les crampons et se réunissaient pour leur premier entraînement. Qualifié par ses propres dirigeants d’ « atypique » , le Bondy Cécifoot Club (BCC) fait le pari d’allier le Cécifoot à une équipe féminine de futsal valide. Un mélange rare qui repose sur l’acceptation des autres, un esprit de famille, mais aussi l’envie de claquer des pions et de changer les mentalités. Reportage.

« Certaines filles n’osent toujours pas jouer au foot »

« On est un club pas comme les autres et c’est ce qui fait notre force »

Par Thomas Morlec, à Bondy

Le rendez-vous est donné à 20h, rue Du Vieux Moulin, à la frontière entre Bondy et Noisy-le-Sec, devant un gymnase de brique rouge, qui ressemble à la salle de sport que tout bon collégien qui se respecte a côtoyée. En ce vendredi 4 septembre, sous un soleil de plomb, des gamins, en sueur, lâchent leurs meilleures frappes sur le city-stade, qui est réservé à l’équipe de Cécifoot. C’est sur ce même terrain que la section féminine du Bondy Cécifoot Club (BCC) s'apprête à faire le premier entraînement de son histoire.Tout est parti d’un désir partagé par Samir Gasama, coach de Cécifoot du club, et de trois anciennes joueuses de foot à onze, Syanie, Joyce et Stéphanie :, confie Syanie Dalmat, déjà en tenue et prête à mettre des crochets. Son message est plus que bien passé puisqu'il a été « RT » plus de 490 fois et a reçu près de 400. Lancer une équipe de futsal féminin, c’est un projet qui trottait depuis pas mal de temps dans la tête de Samir, le coach de l’équipe :, argumente l’ancien gardien de l’équipe de France de Cécifoot à la barbe bien taillée, déjà dans son rôle, avec son survêt’ aux couleurs du club et son chrono autour du cou. La séance débute avec du retard, l’entraîneur lâche déjà sa première (petite) soufflante et rappelle à ses joueuses que la rigueur, c’est la base.Sur le bord du terrain, un homme habillé en costard avec un masque au bout du nez peste contre un des projecteurs qui déconne. Il s’agit de Jean-François Chevalier, le président du club, qui a fait le déplacement pour cette première :À cause de l’épidémie de coronavirus, les gestes barrière sont devenus la norme. En cercle, bien espacées les unes des autres, les filles écoutent attentivement les premières consignes de leur coach. Le président du BCC trouve que, malgré les apparences, c'est bien le moment de lancer une section :Après les mots, le terrain. Certaines filles, qui pratiquent le foot depuis des années, passent facilement les moins expérimentées et lâchent des pralines en lucarne, mais très vite, les rires éclatent, les premiers liens entre les joueuses se tissent. Progresser ensemble tout en s’amusant, c’est l’ADN de la section :, lâche Syanie Dalmat. Ce n’est sûrement pas Stéphanie, coach des Cécifoot et joueuse de la section féminine, avec le maillot de l’équipe de France floqué « Chips » , qui dira le contraire :Le club mise énormément sur la connexion entre les sections Cécifoot et celle du futsal féminin pour créer une émulation positive et tirer tout le monde vers le haut. Confrontées à des pratiques qu’elle ne connaissent pas ou très peu, les filles prennent leur pied à partager des moments qu’elles n’auraient pas pu vivre dans des clubs « lambda » :, admet Syanie Dalmat, qui est dans le staff des équipes Cécifoot. Le coach est quant à lui fier que ces personnes, toutes amoureuses de ballon rond, puissent partager leur passion, et ce, malgré leurs différences :De la cohésion, il en faudra. Car les objectifs affichés sont hauts. L’entraîneur et les dirigeants du club bondynois ont mis les moyens en recrutant notamment un préparateur physique et en inscrivant, avant même le premier entraînement, la section féminine au championnat d’Île-de-France de futsal féminin, auquel près d’une cinquantaine d’équipes vont participer., affirme le coach, Samir Gasama. Les lumières du gymnase s'éteignent, hormis celle qui déconnait déjà. L’entraînement se termine. Lundi, les trois sections du club cracheront leurs poumons ensemble lors de la préparation physique. L'aventure est lancée.