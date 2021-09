Le Bayern détruit Bochum

Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer - Stanišić (63e, Sarr), Süle, Hernández, Davies (46e, Richards) - Goretzka, Kimmich (72e, Kouassi) - Gnabry, Müller, Sané (63e, Sabitzer) - Lewandowski (68e, Choupo-Moting). Entraîneur : Julian Nagelsmann.



Bochum (4-1-4-1) : Riemann - Stafylidis (58e, Bockhorn), Lambropoulos, Bella-Kotchap, Soares - Tesche - Pantović (74e, Antwi-Adjej), Losilla, Rexhbecaj (58e, Löwen), Holtmann - Polter (58e, Ganvoula). Entraîneur : Thomas Reis.

La boucherie annoncée a bien eu lieu.Malgré un premier quart d'heure compliqué, le Bayern a dévoré le promu Bochum (7-0) à l'Allianz Arena. Les Bavarois reprennent provisoirement les commandes de la Bundesliga, en attendant le match de Wolfsburg demain.Le VfL était pourtant venu avec des intentions, celles de presser très haut le mastodonte bavarois. Cette noble tentative a fait douter leun quart d'heure, mais pas plus. Car sur coup franc, Leroy Sané a donné de l'air à ses partenaires. Le coup de patte gauche est un régal pour les yeux, mais le gardien Riemann a raison d'être hors de lui : son mur s'est dérobé pour permettre à l'anciende trouver un interstice.Le plus dur étant fait, le Bayern n'a plus qu'à dérouler. Cette fois, Sané est à la passe avec un centre pour Kimmich, qui ne se trompe pas en position d'avant-centre. La défense de Bochum est dépassée quelle que soit la situation, comme sur ce coup franc rapidement joué où Gnabry se retrouve devant les cages en un éclair, ou cette passe de Müller qui terrifie Lambropoulos au point de faire n'importe quoi et de trouver ses propres filets. Tout roule pour le Bayern ? Bien sûr que non, puisque Lewandowski n'a étrangement pas encore marqué. Ce qu'il se charge de faire à l'heure de jeu, sur la ligne de but adverse. Après le doublé de Kimmich, c'est Choupo-Moting qui clot le festival en s'y reprenant à trois foisNouveau record au passage pour Lewandowski, qui devient le premier joueur de l'histoire de la Bundesliga à marquer lors de 13 journées consécutives à domicile. Et s'il score lors de la prochaine journée, il égalera celui de Gerd Müller, avec au moins un pion marqué lors de 16 journées consécutives...