Le Bayern torpille Düsseldorf

Jamais inquiété par le Fortuna Düsseldorf ce samedi, le Bayern Münich a rapidement sabordé son adversaire du soir à l'Allianz Arena (5-0). Benjamin Pavard, encore buteur de la tête, Thomas Müller et Robert Lewandowski (doublé) ont une nouvelle fois été les grands monsieurs du Rekordmeister, qui se rapproche du titre à grand pas.

Pas avare de Pavard

Cuisance se chauffe

Bayern Münich (4-3-3) : Neuer - Pavard (62e, Odriozola), Alaba, Hernández (46e, Cuisance), Davies - Kimmich, Goretzka, Müller (75e, Zirkzee) - Coman (62e, Perišić), Gnabry (78e, Batista Meier), Lewandowski. Entraîneur : Hansi Flick.



Fortuna Düsseldorf (4-1-4-1) : Kastenmeier - Zimmerman (67e, Zimmer), Zanka, Hoffmann, Giesselmann - Bodzek - Skrzybski, Morales (57e, Sobottka, puis 73e, Piedl), Stöger (57e, Berisha), Thommy (66e, Suttner) - Karaman. Entraîneur : Uwe Rösler.

Par Douglas de Graaf

La dernière fois que le Fortuna Düsseldorf était venu rendre visite au Bayern, leen était resté bouche bée. Au lieu de rester arc-boûtés autour de leurs cages, lesétaient rentrés dans le lard despour gratter un superbe match nul 3-3 à l'Allianz Arena. Mais comme un Bavarois averti en vaut deux, et que ce Bayern version Hansi Flick est aussi irrésistible qu'inarrêtable, les partenaires de Joshua Kimmich ont fait tout ce qu'il fallait pour se réserver une soirée tranquille : un début de match maîtrisé, une ouverture du score précoce et une pression constante sur les cages de Florian Kastenmeier, sans jamais se relâcher. A la fin, ça fait cinq pions de plus dans la besace deset, surtout, dix points d'avance sur le Borussia Dortmund à cinq journées de la fin du championnat. Un boulevard, quoi.Pourquoi changer une équipe qui fait match nul à l'Allianz Arena ? Après le 3-3 de l'an dernier, l'entraîneur du Fortuna Uwe Rösler décide d'appliquer cette même recette en optant pour un dispositif offensif et en demandant à ses hommes d'aller chercher le Bayern haut. Problème : la tactique paraît un brin trop ambitieuse contre ceen pleine confiance et complètement zen dans le jeu sous pression. Si Alfredo Morales récompense les débuts encourageants des Rheinländer d'une frappe cadrée (4), le Bayern ne tarde pas à imposer sa patte sur la rencontre. Robert Lewandowski passe d'ailleurs près d'ouvrir le score en se présentant seul face à Kastenmeier, mais le portier adverse jaillit vite et bien. Ce n'est que partie remise : la remise de Serge Gnabry sur une ouverture de Thomas Müller profite à Benjamin Pavard, dont la reprise un peu viandée est accompagnée dans son propre but par le malheureux ZankaConséquence : après une entame rythmée des deux côtés, le F95 se met à reculer. Du pain béni pour le Bayern, qui enfonce le clou par l'intermédiaire du même Pavard, buteur pour la deuxième fois de la tête sur ses quatre derniers matchs. Lesvont bénéficier d'une opportunité pour revenir au score quand Kenan Karaman est laissé libre comme l'air par la défense du Bayern, mais Alphonso Davies dévie in extremis la frappe de l'attaquant. On n'y reprendra plus le, qui se met définitivement à l'abri grâce à Lewandowski à la suite d'une merveille d'action collectiveDans ses petits souliers, le Bayern peut faire tourner. Et faire souffler Lucas Hernández, auteur de sa troisième titularisation seulement depuis octobre dernier. Le champion du monde est remplacé par son compatriote Mickaël Cuisance, virevoltant mais toujours à la recherche de son premier but sous le maillot des. Pas décidé à se donner des sueurs froides, le Bayern redémarre la seconde période tambour battant, et Lewandowski se permet une panenka pour griffer une quatrième fois son adversaire après un nouveau bonbon de Gnabry. Alphonso Davies, lui aussi en roue libre, s'offre quant à lui un slalom dans la défense adverse pour faire résonner la définition du mot. Au nirvana, Hansi Flick donne alors du temps de jeu à ses jeunes pousses Joshua Zirkzee ou Oliver Batista Meier, qui ne parviendront pas à se montrer. Pas grave, l'essentiel est ailleurs : le Bayern fonce vers un énième