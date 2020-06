Le Bayern sacré sur la pelouse du Werder

Grâce à un but de Robert Lewandowski, le Bayern Munich s'est offert son 30e titre de champion d'Allemagne sur la pelouse du Werder Brême (0-1), le huitième consécutif. Oui, le Bayern gagne. Encore. Toujours.

45

La lumière est venue de Robert Lewandowski

Dix dernières minutes en sueur

Werder Brême (3-4-3) : Pavlenka - Veljković (Pizarro, 88e), Vogt (Langkamp, 46e), Moisander - Gebre Selassie, Eggestein, Klaassen (Füllkrug, 84e), Friedl - Bittencourt (Sargent, 62e), Osako, Rashica (Bartels, 62e). Entraîneur : Florian Kohfeldt.



Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry (Hernandez, 82e), Müller, Coman - Lewandowski. Entraîneur : Hans-Dieter Flick.

Stratosphérique. On ne parle pas là du match livré par le Bayern, ce mardi soir, mais bien de la performance réalisée depuis près d'une décennie par le club coaché aujourd'hui par Hansi Flick. En s'imposant sur la plus petite des marges face au Werder Brême dans le déluge du Weserstadion (0-1), le Bayern Munich a remporté son huitième championnat d'Allemagne consécutif. Pour valider ce grand huit, ce mardi soir, ce fut donc grâce à une réalisation de l'inévitable Robert Lewandowski. Leest ainsi sacré pour la 30fois de son histoire, alors que le Werder va devoir lutter jusqu'au bout pour survivre dans l'élite du football allemand. Deux salles, deux ambiances.Embarqué dans une mission maintien de la plus haute importance, c'est bien le Werder - qui n'est plus descendu en 2. Bundesliga depuis la saison 1980-1981 - qui se crée les deux premières occasions de la partie. La reprise de Gebre Selassie termine d'abord dans le petit filet extérieur de Neuer (9), avant que la frappe d'Eggestein ne s'écarte du but du portier allemand pour quelques centimètres (18). Parfaitement en place, les locaux frustrent progressivement le géant bavarrois, à l'image du stupide carton jaune reçu par Alphonso Davies (19). Beaucoup moins dominateurs qu'à leur habitude, les soldats de Flick abusent de longs ballons, et se montrent bien inoffensifs. Alors comme souvent, lorsque leest en difficulté pour trouver la faille, il s'en remet à un homme. Appel d'école pour déclencher une nouvelle ouverture de Boateng, sublime contrôle de la poitrine pour s'emmener le ballon et frappe sèche du droit : voilà que Robert Lewandowski vient de faire sauter le verrou vert (0-1, 43).Le sniper polonais se met d'ailleurs une deuxième fois en évidence au retour des vestiaires, mais sa belleest refusée pour un hors-jeu du passeur Thomas Müller (50). L'homme aux 31 buts en Bundesliga cette saison manque d'ailleurs une grosse occasion seul devant le but cinq minutes plus tard (55). Oui, le Bayern est nettement plus en jambes dans ce second acte et ça se sent. Serge Gnabry et Kingsley Coman en sont d'ailleurs le plus bel exemple. Presque inexistants en début de match, les deux ailiers font preuve d'une bien plus grosse activité. Solide devant, costaud derrière grâce à une impeccable charnière Boateng-Alaba, tel est le résumé de la deuxième période munichoise. Seul le rouge de Davies pour une deuxième biscotte à dix minutes du terme (79) viendra faire trembler les partenaires de Benjamin Pavard dans les dix dernières minutes. Il faudra d'ailleurs une énorme parade de Manuel Neuer sur une tête à bout portant de Yuya Osako (90) pour préserver la cage munichoise inviolée. Mais même malmené, le Bayern l'emporte et continue de squatter le trône de la Bundesliga. Et, visiblement, il ne semble pas prêt à laisser sa place de sitôt.