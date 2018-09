Le Bayern tenu en échec, Schalke toujours à zéro

1





Elle est là, la vraie grosse surprise de la soirée en Bundesliga. Dans ce derby bavarois, les'est en effet montré trop tendre face à de modestes Augsbourgeois qui lui tiennent tête une mi-temps malgré une pluie d'occasions, avant de craquer sous la pression du papy Arjen Robben . On croit la messe dite, mais Félix Götze (petit frère de) trouve les ressources nécessaires en toute fin de partie pour infliger au Bayern son premier coup d'arrêt de la saison. Mais les Munichois restent tout de même en tête du classement (et, spoiler, seront champions en fin d'année).C'était le match à suivre de ce mardi, entre deux pensionnaires habituels du ventre mou, transformés cette année en poursuivants acharnés du Bayern . Le Werder , porté par son public en feu, a d'entrée de jeu imposé sa patte, d'abord grâce à Harnik, qui profite d'un cafouillage dans la surface de Jarstein pour ouvrir le score prématurément (11). Le gardien berlinois n'est pas au bout de ses peines puisqu'il encaisse un coup de casque signé Veljković juste avant la mi-temps et doit se faire remplacer à la pause après avoir été touché à la cuisse. Sale soirée pour le Norvégien. Devant, Palko Dardai a de quoi se réjouir puisque le gamin né en 1999 savoure sa première titularisation, après que son entraîneur de père a choisi de faire tourner l'effectif avant d'affronter le Bayern ce week-end. Pas forcément la meilleure idée du monde, car si les Brêmois craquent une fois sur un éclair de génie signé Dilrosun et qui trompe Pavlenka d'une frappe croisée dans un angle impossible (53), ce sont bien eux qui mettent la pression sur les visiteurs jusqu'à la fin et parviennent à faire le break sur penalty grâce à ce diable de Max Kruse (66), grand artisan de la victoire des siens, qui remontent provisoirement sur la deuxième marche du podium. Le Werder pointe à deux longueurs du Bayern et à seulement un petit point devant le Hertha , qui encaisse par la même occasion sa première défaite de la saison, tandis que les Vert et Blanc sont toujours invaincus.Malgré un début de saison chargé, cette « semaine anglaise » , comme disent les Allemands, n'a pas effrayé Hoffenheim qui confirme son honnête début de saison en décrochant sa deuxième victoire chez un Hanovre bien mal en point et déjà relégable. Les hommes de Julian Nagelsmann sont quant à eux provisoirement cinquièmes.Schalke, le Nancy allemand ? On n'en est pas loin, puisqu'en dépit d'un déplacement relativement facile, lesessuient leur cinquième défaite consécutive depuis le début de la saison et attendent toujours d'inscrire un petit point quelque part. Ici, c'est la malchance qui a dicté la partie, puisque les hommes de Domenico Tedesco ont touché deux fois le poteau en seconde période, mais surtout, se sont fait refuser – à l'aide de la vidéo – ce but inscrit à la cinquième minute par Cédric Teuchert. Mais pas de place pour les larmes à Fribourg , où l'on savoure grandement cette toute première victoire de la saison.