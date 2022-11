Le Bayern tape l’Inter et réalise le carton plein

Bayern (4-2-3-1) : Ulreich – Mazraoui (Musiala, 65e), Pavard, Upamecano (Davies, 45e), Stanišić – Kimmich, Sabitzer – Coman (Wanner, 76e), Gravenberch, Mané (Gnabry, 65e) – Choupo-Moting (Tel, 73e). Entraîneur : Julian Nagelsmann.



Inter (3-5-2) : Onana – Darmian, De Vrij (Škriniar, 76e), Acerbi – Bellanova, Barella (Mkhitaryan, 60e), Asslani, Gagliardini (Çalhanoğlu, 60e), Gosens – Martínez (Džeko, 60e), Correa (Carboni, 76e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

On ne connaît visiblement pas l’expressionen Bavière.Déjà qualifié et assuré de terminer en tête de sa poule devant son adversaire du soir, le Bayern n’a pourtant pas levé le pied face à l’Inter pour boucler sa phase de poules avec six succès en autant de matchs. C’est Benjamin Pavard qui a montré la voie aux Munichois lorsqu'il s’est élevé dans le ciel de l’Allianz Arena pour smasher de la tête un corner de Joshua Kimmich dans le but interiste. Ce sont pourtant les Italiens qui s’étaient procuré la meilleure occasion auparavant quand Lautaro Martínez a manqué le cadre, pourtant bien ouvert, sur sa reprise d'un centre de Robin Gosens (27).La machine bavaroise a ensuite accentué sa domination à la reprise en faisant le siège du but italien. Après avoir inscrit un magnifique ciseau finalement refusé pour hors-jeu, Eric Maxim Choupo-Moting a réussi à inscrire son troisième pion en C1 cette saison d’une lourde frappe aux abords de la surface qui s’est logée en lucarne. Un but qui a couronné l’emprise globale des Munichois sur la rencontre (60% de possession, 22 tirs contre 6 pour les Italiens), et ce, malgré de nombreuses absences majeures (Müller, De Ligt, Neuer ou encore Sané).Le Bayern, cette machine imperturbable.