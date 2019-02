1

DDG

Un futur Bayern Le Bayern Munich et la Fédération sud-coréenne de football ont annoncé la signature d'un accord centré sur les jeunes joueurs et l'échange de savoir-faire en matière de méthodes d'entraînement. L'accord prévoit notamment des échanges d'entraîneurs entre le Bayern et la Fédé, des matchs amicaux entre équipes de jeunes organisés dans les deux pays ou encore des camps d'entraînements en commun.Un partenariat gagnant-gagnant : le Bayern récupère le premier des pépites sud-coréennes alors que les jeunes Guerriers Taegeuk enrôlés «» , a estimé le président du conseil d'administration de la Fédération sud-coréenne. C'est le deuxième partenariat du genre que le géant bavarois signe, après celui conclu avec le Japon l'an dernier. Le Bayern a également ouvert six écoles de football : une en Thaïlande et au Japon , trois en Chine et une aux États-Unis.Il ne faudra pas bégayer quand le futur Son Heung-min se présentera en tenue bavaroise traditionnelle à la fête de la bière.