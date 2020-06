Le Bayern sèche Gladbach et se rapproche du titre

13

Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez (Davies, 62e) - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Cuisance (Coman, 62e), Perišić (J. Martinez, 89e) - Zirkzee (Wriedt, 77e). Entraîneur : Hans-Dieter Flick.



Borussia Mönchengladbach (4-3-3) : Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi (Jantschke, 46e), Bensebaini - Kramer, Hofmann, Neuhaus - Herrmann, Stindl, Thuram (Embolo, 10e, Bénes, 83e). Entraîneur : Marco Rose.

Tour de force.Bayern ! Bayern outragé ! Bayern brisé ! Bayern martyrisé ! Mais Bayern libéré ! Rien n'aura été simple samedi pour le leader de Bundesliga, passé par plusieurs émotions face à un Borussia Mönchengladbach joueur et accrocheur. Privé de Lewandowski et Müller, tous les deux suspendus, mais aussi de Thiago Alcântara et Corentin Tolisso, blessés, le Bayern Munich a dû attendre les dernières minutes de la rencontre pour faire la différence grâce à Leon Goretzka, bien servi par Benjamin Pavard (2-1).Avant ça, les Bavarois ont vu Manuel Neuer se montrer décisif à plusieurs reprises, notamment devant Embolo (25), sous le nez d'Herrmann (48) et sur une nouvelle tentative du milieu offensif quelques minutes plus tard (53). Rapidement privé de Marcus Thuram, blessé, le Borussia Mönchengladbach a en effet posé de nombreux problèmes aux hommes de Hans-Dieter Flick, qui ont malgré tout ouvert le score en première période par l'intermédiaire de Zirkzee à la suite d'une énorme boulette de Sommer (1-0, 26). Avant la pause, Benjamin Pavard a remis les deux équipes à égalité en détournant un centre d'Herrmann dans son propre but (1-1, 37). Le Français s'est finalement racheté en fin de match, et le Bayern peut continuer à préparer les festivités pour son huitième titre de champion d'Allemagne consécutif.Tranquille, quoi.