Le Bayern se rapproche du titre, Hanovre et Nuremberg toujours pas relégués

Bayern (4-2-3-1) : Ulreich - Kimmich, Süle, Boateng, Alaba (Rafinha, 88e) - Thiago - Müller, Goretzka - Gnabry (Ribéry, 71e), Coman (Robben, 86e) - Lewandowski. Entraîneur : Niko Kovač.



Hanovre (4-2-3-1) : Esser - Sorg, Anton, Felipe (Wimmer, 69e), Albornoz - Schwegler, Ostrzolek - Haraguchi, Walace, Maina (Prib, 88e) - Weydandt (Jonathas, 46e). Entraîneur : Thomas Doll.

Face à la lanterne rouge, le Bayern n’a pas tremblé et s’impose sans forcer pour compter provisoirement cinq points d’avance sur le Borussia Dortmund Heureusement qu’il y avait Michael Esser pour tenir la baraque des visiteurs. Sans quoi, l’addition aurait pu être encore plus salée. Mais la prestation courageuse du portier d’Hanovre n’empêche pas Lewandowski d’inscrire son 22pion de la saison, en reprenant de la tête un service de Thomas Müller . Ni Goretzka de faire le break d’une puissante frappe à l’entrée de la surface juste avant la pause. Pour tenter de redynamiser son secteur offensif, Thomas Doll choisit de faire rentrer Jonathas à la place de Weydandt au retour des vestiaires. Coaching gagnant, puisque le Brésilien transforme un penalty obtenu après une main de Boateng dans la surface. Mais la suite est surréaliste : Jonathas écope en effet de deux cartons jaune en trois minutes et laisse ses partenaires à dix pour la dernière demi-heure. Un cadeau pour le public du Bayern , qui se régale en retrouvant sa paire de vétérans Robben-Ribéry. Le second se fait plaisir en refaisant le break à cinq minutes du terme, scellant ainsi la 23victoire des siens cette saison.Le titre se rapproche pour le Bayern , tandis qu'Hanovre n'est toujours pas relégué.Il fallait que Stuttgart prenne un point à Berlin pour envoyer officiellement Hanovre en deuxième division. Mais les partenaires de Benjamin Pavard ont pris une gifle dans la capitale. Malgré une saison déjà terminée puisque les places européennes leurs sont inaccessibles, les hommes de Pál Dárdai ont été intraitables face au VfB. Il ne faut que cinq minutes à Ibišević et Duda pour faire le break en fin de première mi-temps, avant que Kalou n’enfonce le clou à vingt minutes du terme. La révolte signée Mario Gómez ne change rien, Stuttgart reste barragiste et peut mathématiquement être encore rattrapé par Hanovre en cas de scénario catastrophe lors des deux dernières journées. Hoffenheim peut nourrir quelques regrets. Après avoir mené deux fois au score grâce à Kaderabek et Amiri, les hommes de Julian Nagelsmann repartent de Mönchengladbach avec le point du match nul. La faute à Ginter et Drmić. Ces derniers empêchent leurs adversaires du jour de les dépasser au classement, et restent provisoirement cinquièmes en attendant la joute entre Francfort et Leverkusen. De son côté, Hoffenheim gratte une petite place. La septième, celle du dernier ticket européen. Mais tout autre résultat qu’une défaite pour le Bayer ce dimanche les fera redescendre de la course à l’Europe. On n’a pas fini de vibrer !Seule équipe à ne pas avoir marqué cet après-midi, Nuremberg n’a pas fait le poids face aux Loups de Wolfsburg qui s’imposent sereinement 2-0 et remontent à la sixième place directement qualificative pour la Ligue Europa. En attendant le duel entre Francfort et Leverkusen ce dimanche, les hommes de Bruno Labbadia profitent du nul entre Gladbach et Hoffenheim pour rester en embuscade dans la course à la Ligue des Champions. Quant aux joueurs du FCN , ils ne sont toujours pas relégués en D2 et pointent à deux points de la place de barragiste. La fin de saison s’annonce plus folle que jamais, aux deux extrémités du tableau.