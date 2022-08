Le Bayern se fait (très) peur face à Mönchengladbach

Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer - Pavard, Upamecano, Hernández, Davies - Kimmich, Sabitzer (Musiala, 67e), Coman, L. Sané (De Ligt, 85e), T. Müller - Mané (Gnabry, 67e). Entraîneur : Julian Nagelsmann.



Borussia Mönchengladbach (4-5-1) : Sommer - Scally, Itakura, Elvedi, Netz - Kramer, Neuhaus (Friedrich, 77e), Koné (Jantschke, 85e), Hofmann (Herrmann, 85e), Plea (Wolf, 52e) - Thuram. Entraîneur : Daniel Farke.

Le Bayern troisième ? Jamais de la vie !L'Allianz Arena a eu très chaud ce samedi après-midi. Mené pendant 40 minutes, le Bayern repart finalement avec le point du match nul face à Mönchengladbach (1-1) et retrouve par la même le sommet du classement, devant l'Union Berlin, tandis que les Poulains manquent, eux, d'accrocher la place de dauphin.Pour comprendre à quel point lea été ultra-dominant, il faut regarder les statistiques... de Yann Sommer. Sur les 24 tentatives bavaroises, le portier suisse de Gladbach a effectué 19 parades, dont au moins la moitié ont été décisives. C'est dire si les visiteurs ont souffert, même s'ils ont fait honneur à leur statut de « bête noire » - toutes proportions gardées - du Bayern, lequel n'a pas gagné contre eux pour la quatrième fois d'affilée. Hélas pour Sadio Mané, son but est refusé 10 minutes avant la pause pour une position de hors-jeu de Leroy Sané au départ de l'action. On croit alors que le plus gros fait du premier acte est la tentative de deux militants écolos de s'accrocher aux poteaux de Sommer, mais c'est compter sans Marcus Thuram.Peu avant la mi-temps, le Français profite d'un contre pour déposer Upamecano et remporter son duel face à Neuer d'une frappe du gauche à ras de terre. Eteint, le stade ne se réveille pas de sitôt tant Sommer écœure tour à tour Mané, Müller, Kimmich ou encore Sané. Mais, à bout de force et malgré un repositionnement défensif en 5-4-1, les Poulains finissent par craquer lorsque l'ancien de Man City, bien servi par Musiala, fait sauter le verrou helvétique d'une frappe sèche, là encore du gaucheAprès trois succès consécutifs, le Bayern vient donc de vivre son premier coup d'arrêt. La pression est à son comble, sachant que son prochain rendez-vous aura pour enjeu la première place face à l'Union Berlin qui, après sa victoire écrasante à Schalke (1-6) tentera d'aller la chercher sans aucun complexe.