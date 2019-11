Le Bayern se défait de l'Olympiakos et file en huitièmes

Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer - Pavard, Javi Martínez, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka (Tolisso, 82e), Müller, Gnabry (Perišić, 88e), Coman (Coutinho, 90e +1) - Lewandowski. Entraîneur : Hansi Flick.



Olympiakos (4-2-3-1) : José Sa - Elabdellaoui, Ruben Semedo, Meriah, Tsimikas - Guilherme, Camara, Bouchalakis (Valbuena, 71e), Randjelovic (Masouras, 61e), Podence (El Arabi, 79e) - Guerrero. Entraîneur : Pedro Martins.

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sacrés débuts pour Hansi Flick.Pour sa première sur le banc du Bayern, le remplaçant de Niko Kovač a assuré l'essentiel : son équipe l'a emporté (difficilement) face à l'Olympiakos et passera l'hiver avec la certitude d'être en C1 pour les huitièmes de finale. Une victoire marquée par des passes décisives 100% françaises.Comme au match aller (2-3), la rencontre est particulièrement serrée. Au terme de 45 minutes ultra-dominée par les locaux (67% de possession, treize tirs au but), le marquoir affiche pourtant un score nul et vierge. Il faudra attendre la 69minute pour voir Kimmich adresser un long ballon sur Coman qui, de la droite, centre au ras du sol dans les pieds d'un Lewandowski esseulé, lequel n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets et rejoint ainsi Lionel Messi à la deuxième place des meilleurs buteurs consécutifs en phase de groupes de la C1, avec huit matchs à son actif. Inexistant, l'Olympiakos sombre définitivement juste avant la fin du temps réglementaire, lorsque Perišić, dans le rôle du joker de luxe, fait le break en reprenant en force un caviar d'assist signé Tolisso, qui compte lui aussi parmi les choix tactiques gagnants de Flick, puisque l'ancien Lyonnais était entré en jeu six minutes plus tôt.Rendez-vous face à Dortmund ce week-end pour confirmer cette super série de 100% de victoires avec le nouveau staff.