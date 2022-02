Le Bayern sauve les meubles à Salzbourg

Puni en contre en première période et longtemps en échec devant la cage de Köhn, le Bayern a grâce à l'intenable Kingsley Coman arraché sur le fil le nul chez un Salzbourg séduisant (1-1). Suffisant pour aborder la manche retour en grand favori, a priori.

Junior Adamu, comme un grand

Coman, Coman, Coman

Si le commun des footeux joue comme il s'entraîne, Salzbourg, lui, attaque visiblement ses matchs comme il s'échauffe : à 2000 à l'heure. Dans le rouge dès le, lesont pris un parti assez couillu, ce soir : prendre d'entrée le grand Bayern à la gorge, à base d'appels à tout va, de pressing haut et de projections éclair en nombre. L'audace paie, parfois. Témoin, cette 21minute où Adamu, au bout d'un contre initié par Camara, a envoyé dans la lunette d'Ulreich ce qui était alors une passe d'Adeyemi prolongée par Aaronson entre les jambes d'un Pavard trop dilettante. Et envoyé le Red Bull Salzbourg vers un exploit qu'il a tenu jusqu'à la dernière minute, moment choisi par l'intenable Coman pour enfin faire mouche et éviter au Bayern une petite cata.Les Autrichiens ont donc attaqué la partie pied au plancher, à l'image du duo Okafor-Adeyemi, prompt à bouffer le moindre espace laissé par la charnière bavaroise. Des intentions rapidement matérialisées par deux tentatives contrées par Süle (3) et Pavard (8), oeuvres d'Aaronson et du malheureux Okafor, lâché par sa cuisse droite après dix minutes. Une furie à laquelle le Bayern répond notamment par un enchaînement crochet-frappe de Gnabry détourné par Köhn (10), un coup de casque de Müller qui s'envole dans les travées de la Red Bull Arena (16), et un centre au cordeau de Coman coupé façon Superman par le portier suisse (18).Lea besoin de régler la mire ? Junior Adamu, non. Repris un peu plus tôt de justesse dans les seize mètres par Kimmich, le joker autrichien n'a besoin que d'une frappe en une touche pour transpercer Ulreich, décisif ensuite devant Aaronson, auteur d'un sacré numéro dans la surface munichoise (24). Maintenu en vie par sa doublure, le Bayern s'en remet à ses flèches pour tenter de recoller. Mais Sané croise trop (30), Gnabry est contré par deux desperados autrichiens (40), et Coman n'appuie pas assez sa tête (40).Aligné à gauche dans l'ambitieux 3-2-5 déployé par Julian Nagelsmann, le Français s'efforce, au retour des vestiaires, de remuer le cocotier. Mais quand son enroulé ne fuit pas la lucarne de Köhn (47), le numéro 11 bavarois trouve sur sa route un Solet que peut regretter l'Olympique lyonnais (52, 67). Et surtout Köhn, qui ferme bien son soupirail au bout d'une énième percée de l'international tricolore (73). À défaut de planter, Coman croit offrir l'égalisation à Sané mais là encore, l'ancien portier de Leipzig sort un réflexe incroyable sur sa gauche (76). Cette inefficacité, le Bayern passe à deux doigts de la payer. Ou plutôt deux pieds : celui d'Ulreich, qui repousse ce tir croisé d'Adeyemi, et surtout celui de Pavard, qui supplée ensuite son gardien devant Adamu (80) et offre au champion d'Allemagne un sursis. Avant d'offrir à l'inévitable Coman une égalisation de renard, d'un long ballon dans la boîte prolongé de la tête par un Lewandowski jusque-là invisible, et poussé au fond par le Français au second poteau. Frustrant pour Salzbourg. Mais somme toute méritée pour les Munichois.Köhn - Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer - Capaldo, Camara, Seiwald (Sučić, 80) - Aaronson - Okafor (Adamu, 12), Adeyemi (Kjærgaard, 88).Matthias Jaissle.Ulreich - Pavard, Süle, L. Hernandez - Gnabry (Choupo-Moting, 77), Kimmich, Tolisso (Sabitzer, 80), Coman - Müller, Sané - Lewandowski.Julian Nagelsmann.