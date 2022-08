Le Bayern sans pitié avec Bochum

Bochum (4-4-2) : Riemann - Gamboa, Ordets (Mašović, 85e), Heintz, Janko (Osei-Tutu, 70e) - Asano (Holtmann, 68e), Stöger, Losilla, Förster (Góralski, 68e) - Zoller (Lambropoulos, 85e), Hofmann. Entraîneur : Thomas Reis.



Bayern Munich (4-4-2) : Neuer - Pavard (Mazraoui, 67e), Upamecano, De Ligt, Hernández (Stanišić, 62e) - Coman, Kimmich, Sabitzer (Gravenberch, 62e), Sané - Mané (Vidović, 72e), Müller (Gnabry, 67e). Entraîneur : Julian Nagelsmann.

TB

Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7-0 !Largement dominateur et jamais inquiété par Bochum, le Bayern Munich s'offre une véritable démonstration pour poursuivre son début de saison parfait. Il ne faut d'ailleurs que quatre petites minutes à Leroy Sané pour fêter sa première titularisation, en trouant la lucarne de l'entrée de la surface. Et si l'Allemand bute ensuite sur Riemann (10), les Bavarois ont déjà la mainmise sur les opérations. Sur corner, De Ligt profite de la mauvaise lecture de Riemann pour inscrire son premier but en Allemagnetandis que Coman participe à la fête après un ballon mal repoussé par le portier devant Müller. Peu en vue jusqu'alors, Sadio Mané ne tarde pas à enfoncer encore un peu plus ses hôtes : si son premier but est refusé pour avoir vu le cuir rebondir sur son bras (40), le Sénégalais s'offre un petit numéro dans la surface pour inscrire son nom au tableau d'affichage dans la fouléeLa rencontre est déjà pliée à mi-parcours, mais la joyeuse bande de Julian Nagelsmann ne lâche pas l'accélérateur. Kingsley Coman croise trop (56) avant d'obtenir un penalty en percutant sur la droite de la surface, sentence exécutée par Sadio Mané. Dépassé, le pauvre Gamboa aggrave la marque contre son camp en taclant dans les pieds d'un Sané lancé comme un frelon vers le butpendant que l'entrant Gnabry ajoute une dernière couche d'une violente frappe croisée poteau rentrant. Le poteau trouvé par Zoller (78) n'y change rien, le VFL Bochum en est quitte pour une large fessée.Rendez-vous dans une semaine, afin de découvrir si le Borussia M'Gladbach offre davantage de résistance.