Le Bayern rouste Benfica

Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer - Pavard, Kouassi, Upamecano, Davies (Richards, 64e) - Goretzka, Kimmich (Sabitzer, 71e) - Gnabry, Sané (Müller, 71e), Coman (Musiala, 64e) - Lewandowski. Entraîneur : Julian Nagelmann.



SL Benfica (4-3-3) : Vlachodímos - Gilberto, Lucas Verissimo, Vertonghen, Morato - Mario (Bernardo, 77e), Meite, Grimaldo (Ramos, 77e) - Pizzi (Rafa Silva, 64e), Yaremchuk (Nuñez, 64e), Everton (Gonçalves, 64e). Entraîneur : Jorge Jesus.

Le Bayern poursuit sa promenade de santé.Le champion d'Allemagne a aligné une quatrième victoire en autant de matchs de Ligue des champions ce mardi à l'Allianz Arena en disposant de Benfica (5-2). Gênés par les Portugais il y a deux semaines, les Bavarois ont une nouvelle fois bataillé, malgré une nouvellede l'inusable Robert Lewandowski, buteur de la tête et sur deux balles piquées. Le Polonais aurait même pu s'offrir le quadruplé si Vlachodímos n'avait pas bloqué son penalty. Entre-temps, l'attaquant du Bayern a également fait admirer son talent de passeur pour Serge Gnabry, auteur d'une belle talonnade.Menaçants d'entrée et punis par les Allemands, les joueurs du Benfica n'ont jamais abdiqué et sont parvenus à revenir deux fois au score grâce à un coup de casque de Morato en première période et un but de filou de Darwin Nuñez, quelques minutes après le troisième pion bavarois de Leroy Sané. Avec 17 buts marqués, deux encaissés et douze points sur douze, les champions d'Europe 2020 valident d'ores et déjà leur ticket pour les huitièmes de finale, alors que les Portugais devront encore batailler pour éviter d'être reversés en Ligue Europa.Et ce serait bien dommage.