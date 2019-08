Le Bayern retourne Schalke grâce à un triplé de Lewandowski

54

Schalke 04 (4-2-3-1) : Nübel - Kenny, Stambouli, Nastasić, Oczipka - Mckennie, Mascarell (Sané, 60e) - Caligiuri, Harit (Mercan, 85e), Raman (Kutucu, 51e) - Burgstaller. Entraîneur : Wagner.



Bayern Munich (4-3-3) : Neuer - Pavard, Süle, Hernandez (Martinez, 77e), Alaba - Müller (Coutinho, 57e), Kimmich, Tolisso - Gnabry (Perišić, 57e), Lewandowski, Coman. Entraîneur : Kovač.

MR

Lewandowski déjà sur les chapeaux de roue.Tenu en échec par le Hertha Berlin lors de la première journée de Bundesliga (2-2), le Bayern Munich voulait se rattraper dès ce samedi après-midi contre Schalke. Pour cela, rien de mieux que mettre aussitôt la pression sur l'équipe de David Wagner. Dans la foulée, les Bavarois deviennent logiquemet maîtres du tempo. Et à la suite d'un déboulé de Kingsley Coman, Jonjoe Kenny déséquilibre le Français dans la surface et offre un penalty que Robert Lewandowski transforme sans trembler (1-0, 20).Au retour de la pause, Schalke n'a même pas le temps de rêver à une égalisation que l'attaquant polonais inscrit un doublé sur un magnifique coup franc des 25 mètres (2-0, 50). Après un penalty injustement refusé à Schalke, Coutinho et Perišić entrent sur la pelouse pour leurs premières minutes au Bayern Munich. La VAR s'invite à son tour dans la danse, mais n'offre toujours pas à Schalke une offrande salutaire. Les hommes de David Wagner tentent de s'en remettre à Caligiuri et Burgstaller, mais rien ne veut fonctionner. Déjà double buteur contre le Hertha Berlin, Lewandowski marque un troisième but après un excellent travail dos au but, réduisant les espoirs adverses à néant (3-0, 75).La saison des joueurs de Niko Kovač est officiellement lancée.