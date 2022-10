Le Bayern pulvérise le Viktoria

RB

Pas de temps à perdre.Vainqueur de ses deux premières rencontres de C1 cette saison, le Bayern Munich a poursuivi son brillant sans-faute ce mardi, en éparpillant le Viktoria Plzen (5-0). Comme on pouvait le craindre, il n’y a pas vraiment eu de match. En réalité, il n’y a d’ailleurs même pas eu le moindre suspense. Après une vingtaine de minutes de jeu, les champions d’Allemagne menaient en effet déjà 3-0 face à des visiteurs totalement dépassés. C’est Leroy Sané qui a déclenché les hostilités, d’une puissante frappe du gauche sous la barre. Trouvé dans la surface par Leon Goretzka, Serge Gnabry a habilement doublé la mise. Puis Sadio Mané a trouvé le chemin des filets au terme d’un superbe numéro de soliste, bien aidé il est vrai par un contre favorable et l’étonnante passivité des défenseurs tchèquesSans doute satisfait par son entame démentielle, lea ensuite légèrement desserré son étreinte. Mais ce n’était que pour mieux reprendre son entreprise de démolition après la pause. À la retombée d’une passe très inspirée de Mané, Sané a conclu du gauche et s’est offert un doublé. Entré à la pause, Eric-Maxim Choupo-Moting s’est fait plaisir à son tour, en ajustant le malheureux Marián Tvrdoň depuis le point de penalty. La suite ? Une longue séquence de passe à dix munichoise, lors de laquelle il a été possible d’apercevoir l’ancien Rennais Mathys Tel, décomplexé mais un peu trop imprécis balle au pied. Le Bayern est tout près des huitièmes et pourrait même valider son billet dès mercredi prochain, à l’issue de son voyage en Tchéquie. 5-1 à Barcelone , 5-0 à l’Allianz Arena : on espère sincèrement pour les hommes de Michal Bílek que leur déplacement chez l’Inter Milan, le 26 octobre prochain, sera moins éprouvant.Neuer - Mazraoui, Upamecano (Pavard, 72), De Ligt, Davies (Stanišić, 46) - Goretzka (Sabitzer, 72), Gravenberch - Sané (Tel, 58), Musiala (Choupo-Moting, 46), Mané - Gnabry.Julian Nagelsmann.Tvrdoň - Holík, Hejda (Tijani, 63), Pernica, Havel - Kalvach, N'Diaye - Kopic (Jirka, 58), Vlkanova (Jemelka, 46), Mosquera (Pilař, 85) - Chorý (Bassey, 58).Michal Bílek.