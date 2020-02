Le Bayern leader, Håland cartonne encore avec Dortmund

Seize buts, en cinq matchs : l'après-midi de cette vingtième journée de Bundesliga a encore été sacrément excitant. Surtout pour Erling Håland, auteur de son deuxième doublé d'affilée et grand artisan du carton du BvB face à l'Union Berlin (5-0). Un BvB qui remonte provisoirement sur la troisième marche du podium, en attendant le Topspiel entre le RB Leipzig et le Borussia Mönchengladbach qui déterminera si le Bayern restera leader après sa victoire facile à Mayence (1-3).

Pour son retour sous le maillot du Werder, Davie Selke a bien failli débuter en grande pompe. (Mal)heureusement pour lui, sa frappe à bout portant est bien repoussée par Andreas Luthe (remplaçant de Tomáš Koubek, actuellement grippé). Mais mal dégagée par la défense bavaroise, puisque Tin Jedvaj envoie le ballon au fond de ses propres filets. Quoiqu’équilibrée, la rencontre voit les locaux se montrer les plus entreprenants et cavaler après l’égalisation. Tandis qu’en face, le Werder se contenterait bien de ce résultat favorable, lui qui peine à s’extraire de la place de barragiste. À force de subir, les Brêmois finissent cependant par craquer. Profitant d’un contre éclair, Florian Niederlechner fusille sans mal Luthe d’une frappe croisée. Avant que Ruben Vargas ne permette aux siens de repartir avec les trois points, à dix minutes du terme. Si Augsbourg peut vraisemblablement espérer finir en milieu de tableau à la fin de la saison, le Werder peine toujours à trouver la solution pour se relancer une bonne fois pour toutes.Pour sa première titularisation, Håland était l’homme que le Mur jaune attendait de voir ouvrir le score dans ce match aux allures de revanche après la défaite surprise du BvB à Berlin au mois de septembre dernier. Et le Norvégien a répondu à l’appel pour faire le break en reprenant, esseulé au second poteau, un centre époustouflant de Julian Brandt. L’ouverture du score, c’est Jadon Sancho qui s’en est chargé peu avant le premier quart d’heure, inscrivant au passage son treizième but de la saison. Contrairement au match aller, l’Union Berlin affiche un niveau largement inférieur et ne parvient pas à se créer d’occasions franches. À l’inverse du Borussia, qui aggrave la marque grâce à Marco Reus à la suite d’une sortie mal maîtrisée de Gikiewicz dans les pieds d'Håland. Après qu’Axel Witsel a scellé définitivement la victoire des siens en envoyant une frappe en pivot sous la lucarne du but, le Norvégien se paye un doublé pour le fun juste avant d’être remplacé par Giovanni Reyna avec sept buts au compteur... En trois matchs. Ce Dortmund-là peut faire très, très mal.Capable du meilleur comme du pire, l’Eintracht peut enchaîner une victoire musclée contre le leader avec une débandade face à une lanterne rouge encore déboussolée du départ de son entraîneur Friedhelm Funkel. Malmenés en première période, les Francfortois prennent l’eau au retour des vestiaires lorsque Ampomah conclut un contre éclair par son premier but en Bundesliga... finalement annulé, pour une position de hors-jeu. Lorsque Kaan Ayhan voit son coup franc détourné par le mur de l’Eintracht, Uwe Rösler jubile pour sa première sur le banc rhénan, convaincu d’empocher trois points aussi précieux que mérités pour le Fortuna plus que jamais engagé dans la lutte pour le maintien. Hélas, André Silva n’est pas hors jeu lorsqu'il dépose le ballon de l’égalisation sur le crâne de Timothy Chandler à la toute dernière seconde. L’Eintracht repart avec un point un peu chanceux, synonyme de stagnation au fond de la première moitié du classement.Match fou, entre deux concurrents directs pour l’Europe. Il ne faut que dix minutes à l’ancien Parisien Moussa Diaby pour régaler le parcage visiteur, au terme d’un numéro de soliste dont Stefan Posch risque de se souvenir encore longtemps. Hélas pour le, le une-deux entre Kadeřábek et Kramarić se révèle fatal, et les compteurs sont vite remis à zéro. Entré à la pause, Leon Bailey tente vaille que vaille de contribuer à la nette domination des siens. Reste que Leverkusen est dans un jour sans et se fait punir par Robert Skov, qui envoie une minasse sous la barre en profitant d’un cafouillage défensif. Pour corser un peu plus l’addition, Kerem Demirbay se fait expulser dans le temps additionnel et foire les retrouvailles avec son ancien club. Lequel revient à un point de son adversaire du jour, momentanément cinquième.En ayant perdu ses seize derniers duels à domicile contre le Bayern, Mayence ne débarque pas sur la pelouse avec beaucoup d’espoirs. Et de facto, Robert Lewandowski se charge de confirmer leurs craintes au bout de huit minutes en reprenant de la tête un centre de Benjamin Pavard pour inscrire son 22but de la saison en championnat. Meilleur passeur de Bundesliga, Thomas Müller sait aussi marquer et le prouve en faisant le break quelques minutes plus tard avant que Thiago ne tue le suspense peu avant la demi-heure de jeu. Seul Jerry Saint-Juste pense redonner espoir aux locaux en crucifiant Neuer de la tête juste avant la pause, mais ce coup d’éclat se révèle insuffisant. Dans le second acte, le Bayern se contente de poser le jeu. Histoire de ne pas trop se fatiguer avant l’enchaînement Pokal-duel au sommet face au BvB le week-end prochain. Suffisant pour enchaîner un sixième succès consécutif et regagner la première place du classement, à deux points du RB Leipzig. Qui n’aura absolument pas droit à l’erreur, au moment de recevoir le Borussia Mönchengladbach.