Le Bayern prend la tête à Dortmund

Au terme d'un match époustouflant et rythmé de bout en bout, le Bayern prend la tête de la Bundesliga grâce à sa victoire sur la pelouse de Dortmund (2-3). Entre Haaland et Lewandowski, le choc a tourné à l'avantage du Polonais.

Les larmes de Kimmich

Lewandowski, monsieur plus

Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Bürki - Guerreiro, Hummels, Akanji, Meunier - Delaney (Bellingham, 60e), Witsel - Reyna (T.Hazard, 69e), Sancho (Brandt, 69e), Reus - Haaland. Entraîneur : Lucien Favre.

Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer - L.Hernandez, Alaba, Boateng (J.Martínez, 69e), Sarr - Goretzka, Kimmich (Tolisso, 36e) - Gnabry, Coman (Sané, 69e), Müller - Lewandowski. Entraîneur : Hans-Dieter Flick.

Cela a beau ressembler à un poncif, le très haut niveau se joue sur des détails. Une nouvelle fois, ce choc entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich n'échappe pas à la règle. Après un premier acte très dynamique, Erling Haaland a l'occasion de redonner l'avantage à son équipe. Résultat ? Un centre-tir qui ne trouve personne. Deux minutes plus tard, trois tueurs à gage munichois s'occupent de donner un tournant définitif à la rencontre : décalage de Serge Gnabry, centre de Lucas Hernandez, tête de Robert Lewandowski. Une action fluide pour un but assassin. 2-1, le Bayern passe devant au score et le BVB ne reviendra plus à hauteur du champion d'Europe en titre.Quand les vingt-deux acteurs foulent le Signal Iduna Park pour débuter ce, l'heure n'est pas au démarrage façon diesel. D'entrée de jeu, Robert Lewandowski s'illustre mais sa frappe ne fait que flirter avec le petit filet extérieur de Roman Bürki. À son aise dans la conservation du ballon, l'octuple champion d'Allemagne en titre poursuit sa domination territoriale à l'image de la tête appuyée de Leon Goretzka repoussée par Bürki (14). Face à une démonstration de force aussi impressionnante, Dortmund fait donc le choix de miser sur la vitesse de ses contre-attaques. Sur l'une d'entre elles, Giovanni Reyna met Erling Haaland sur orbite mais l'international norvégien manque le cadre de peu (21). En favori bousculé, le Bayern se décide à passer la seconde : Robert Lewandowski pense s'offrir son onzième but de la saison sur un service de Serge Gnabry qui dépose Thomas Meunier avant son centre, mais le recours à la VAR indique que l'avant-centre polonais est hors-jeu du genou (24).Difficile à admettre, mais pas aussi douloureux que l'intervention à retardement de Joshua Kimmich sur Haaland, averti d'un carton jaune mais surtout sévèrement touché et obligé de laisser sa place à Corentin Tolisso avec les larmes aux yeux (36). Sans leur métronome bavarois, le Bayern se fait surprendre sur un centre de Raphaël Guerreiro repris du plat du pied par Marco Reus pour ouvrir le score. Si le capitaine desrègle ses comptes avec la presse lors de sa célébration, la réaction du Bayern est directe. Sur un coup franc à l'entrée de la surface, David Alaba frappe en force et voit la trajectoire du ballon déviée par le dos du malheureux Meunier dans ses propres filets. Un partout, balle au centre et tout le monde aux vestiaires.Comme en début de première période, les deux équipes n'appuient pas sur la pédale du frein. La passe de Jadon Sancho dans la profondeur pour Haaland est parfaite, mais le buteur pense à centrer pour un partenaire au lieu de fusiller Manuel Neuer à bout portant (46). La sanction est immédiate sur l'action suivante : Lewandowski croise sa tête et fait pencher la balance pour le BayernSonné, Dortmund évite tout de même de définitivement sombrer lorsque Kingsely Coman trouve le poteau de Bürki (50). Malgré la domination du Bayern, les hommes de Lucien Favre laissent planer l'ombre d'un retour mais Reus (64) comme Thorgan Hazard (70) sont confrontés à la muraille Neuer. Doucement mais sûrement, le Bayern voit des espaces se creuser chez l'adversaire et l'entrant Leroy Sané, admirablement décalé par Lewandowski, plante le troisième couteau. En fin de match, Haaland réduit l'écart sur une ouverture délicieuse de Guerreiropuis Reus envoie une ultime reprise de volée en tribunes. Sans maîtrise, la puissance n'est rien.