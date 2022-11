Le Bayern première équipe à remporter tous ses matchs de poule deux années de suite

Bayern taking a group stage by storm is nothing new #UCL pic.twitter.com/H0nL4HsFuF — UEFA Ligue des champions (@ChampionsLeague) November 1, 2022

La rigueur à l’allemande. Le Bayern Munich s’est de nouveau qualifié haut la main pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Dans le groupe de la mort avec l’Inter Milan et le FC Barcelone, le club allemand n’a pas sourcillé et a remporté tous ses matchs de poule. Tout ça dans le calme et la rigueur à l’allemande. D’autant plus que les hommes de Nagelsmann avaient déjà réalisé cette performance la saison passée.À l’heure actuelle, le Bayern est la seule équipe à effectuer deux campagnes de suite avec six victoires dans l’histoire de la Ligue des champions. Une performance à mettre en avant, quand on voit le niveau du groupe cette saison. L’année dernière, les Bavarois étaient aussi dans le groupe du Barça , sur lequel ils avaient roulé de la même manière que cette saison.La saison prochaine, le Barça arrivera peut-être à gratter un nul.