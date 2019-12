Le Bayern passe un set au Werder, le Borussia puissance quatre

Pour mettre fin à sa mauvaise passe en Bundesliga, le Bayern a eu l'idée d'en coller six au Werder Brême (6-1). Le Borussia Dortmund, lui, s'est contenté d'en infliger quatre à Mayence (0-4). Si les très gros ont fait du sale, ce n'est pas le cas du Bayer Leverkusen et de Fribourg, auteurs de mauvaises opérations sur les terrains respectifs de Cologne (0-2) et du Hertha Berlin (1-0). Enfin, les promus Paderborn et Hertha Berlin se sont partagé les points (1-1).

Ce n'est un secret pour personne : le Bayern va mal en Bundesliga, après ses deux dernières défaites contre le Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach. À ce titre, la réception du Werder Brême a tout du guet-apens : indigents avec les faibles même à domicile, les joueurs du Nord se subliment quand il s'agit de se coltiner un « gros » à l'extérieur. Et la tendance se confirme lorsque l'homme en forme des, Milot Rashica, fait mumuse avec Jérôme Boateng avant d'envoyer une ogive sous la barre de Manuel Neuer. Un petit hold-up que le visionnaire entraîneur des Vert et Blanc Florian Kohfeldt avait complètement anticipé, lui qui voulait voir son Werder «» avant de profiter des déséquilibres du Bayern en phases de transition. Mais ce que Kohfeldt n'avait peut-être pas prévu, c'est que ses troupes en prendrait six dans la musette au coup de sifflet final. Perclus de doutes, le Bayern a vu avec un immense soulagement Philippe Coutinho et Robert Lewandowski remettre les compteurs devant juste avant la mi-temps. Fissuré, le mur Jiří Pavlenka, qui avait fait des miracles devant l'attaquant polonais jusque-là, s'est alors effondré. De quoi permettre à « Lewi » de signer un doublé, à Coutinho de signer un retentissant triplé et à Thomas Müller de se faire plaisir lui aussi.Neuf. Comme le nombre de pions que compte désormais Marco Reus en Bundesliga, cette saison. Pour rappel, le blondinet est milieu offensif de formation. Mais il se montre tellement à l'aise face aux cages qu'il serait dommage de s'en priver devant, même quand on a Paco Alcácer et Mario Götze dans son effectif. Huit. Comme le nombre de pions que compte désormais Jadon Sancho en Bundesliga, cette saison. Pour rappel, le dragster anglais évolue au poste d'ailier et n'a pas encore vingt ans. Et enfin, 35. Comme le nombre de pions que cumule désormais Thorgan Hazard en Bundesliga, histoire de fêter comme il se doit son statut de meilleur buteur belge de l'histoire du championnat . Trop, beaucoup trop pour la mini-défense de Mayence (37 buts encaissés en quinze matchs). Oui, parce que même Nico Schulz a pu goûter au contact des filets adverses. Merci, Moussa Niakhaté.Bluffant cinquième de Bundesliga au coup d'envoi, Fribourg n'allait quand même pas se faire piéger par un Hertha Berlin aussi brinquebalant. Eh bien si. Trop brouillons, les joueurs de l'Ouest se sont fait punir par un caramel de Darida après le retour aux vestiaires. C'est moins facile quand on ne mène pas au score, pas vrai ?Tout le paradoxe de ce Bayer Leverkusen, capable de croquer à pleines dents dans un Bayern Munich et de se faire victimiser par le relégable Cologne. Il faut dire qu'à neuf contre onze, la tâche n'est pas très aisée. Aleksandar Dragović et Leon Bailey ayant eu la bonne idée de laisser leurs coéquipiers faire dans le système D, les Boucs Jhon Córdoba et Sebastiaan Bornauw ont pu permettre aux leurs de remporter trois points ultra précieux dans la course au maintien. Fascinant.Un match, deux promus, mais deux formes bien différentes. Quand l'état d'urgence est déjà décrété du côté d'un Paderborn relégable, l'Union Berlin marche sur l'eau avec sept victoires lors de ses neuf dernières confrontations. Et on comprend pourquoi, au vu de l'entame de match délicieuse des joueurs de la capitale : action collective de toute beauté pour remonter tout le terrain, et reprise enroulée lumineuse d'Ingvartsen dans la lucarne opposée. Mais Paderborn a de la ressource, et surtout pas envie de rendre son public chafouin. Errant au second poteau, Pröger se charge ainsi de catapulter la chiche au fond. 1-1, le score ne bougera pas malgré un florilège de belles situations et d'occasions chaudes dans un match ouvert et agréable. On veut voir la même chose entre Metz et Brest, maintenant.