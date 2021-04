Le Bayern se rapproche du titre, Francfort flanche

Sur la pelouse de Wolfsburg, les Bavarois ont oublié leur élimination en Ligue des champions en battant les Loups au bout d'un match rempli de buts. Dans le reste de la 29e journée de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach a battu l'Eintracht Francfort, Schalke a comme d'habitude coulé devant Fribourg, et l'Union Berlin a dominé Stuttgart. Pendant ce temps-là, l'Arminia Bielefeld croit toujours au maintien après son nul à Augsburg.

Le titre de champion est là, à quelques pas. Au lendemain du nul de son dauphin Leipzig contre Hoffenheim, le Bayern Munich fait le taf à Wolfsburg. Les Loups, victimes de la vengeance bavaroise à la suite de l'élimination en Ligue des champions, comprennent vite le message : après une première occasion à son actif et l'ouverture du score de Musiala (servi par Davies) au quart d'heure de jeu, Choupo-Moting fait le break (de Müller), alors que la demi-heure n'est pas encore atteinte. Les locaux réagissent avec Baku ou Brooks et la réduction de la marque de l'inévitable Weghorst, mais Musiala s'offre un doublé de la tête avant la pause. Efficace, le champion en titre ne laisse quasiment aucune chance à son adversaire (qui a tout de même le mérite de ne rien lâcher, en témoigne le superbe caramel de Philipp). Et devrait être bientôt, très bientôt couronné.les sept points d'avance du Bayern en tête du classement, à cinq journées de la fin de la compétition.Mine de rien, l'Arminia Bielefeld ne lâche absolument pas pour sa survie dans l'élite. Sur le terrain d'Augsburg, le promu résiste et s'arrache pour choper un 0-0 qui lui permet de sortir (temporairement ?) de la zone rouge. Pour le spectacle, il faudra en revanche revenir l'année prochaine.les neuf unités récupérées par l'Arminia Bielefeld lors des cinq dernières journées, ce qui ne correspond pas vraiment au rythme d'un relégué.Tellement facile de battre cette équipe, mais toujours bon à prendre. Face au punching-ball appelé Schalke 04, Fribourg composte son succès grâce à un pion d'Höler (passe décisive de Santamaria) suivi d'un autre de Sallai (sur un penalty que le buteur a lui-même obtenu), et à Gunter, auteur d'un doublé (merci à l'énorme boulette adverse, au passage). Résultat : sans se fatiguer, le nouveau neuvième glane trois unités et peut toujours rêver d'Europe. Même s'il ne rencontrera pas une formation aussi faible, dans les semaines à venir.la vingtième défaite de la saison de Schalke 04, plus que jamais lanterne rouge.Boom, trois remplacements à la mi-temps. C'est que Matarazzo, qui vient de voir l'Union Berlin se balader avec des tremblements de filet de Prömel et Musa, est furieux. Les choses doivent changer, et vite. Ragaillardi par sa triplette d'entrants, Stuttgart se remet alors dans le bon chemin avec unde Forster (qui vient d'entrer, donc) dès le retour des vestiaires. Insuffisant pour refaire son retard, malheureusement.le quatorzième match consécutif sans défaite à domicile pour l'Union Berlin. Pas une vieille forteresse pour rien.Deux. Tel est le nombre de tirs cadrés à l'entracte de ce Borussia Mönchengladbach-Eintracht Francfort, un de chaque côté. Sauf qu'à ce petit jeu, ce sont les premiers qui se montrent les plus réalistes avec une réalisation précoce de Ginter sur corner. Et encore, les seconds sont très proches d'une nouvelle punition puisqu'ils échappent de peu à deux penaltys sur des mains non sanctionnées. N'empêche que la bonne opération est pour les locaux, creusant l'écart de belle manière par Hofmann, puis par Bensebaini au rebond d'un poteau (sans oublier le quatrième de Wolf, dans le temps additionnel) et revenant provisoirement à trois unités de la cinquième place squattée par Dortmund. La quatrième, elle, est trop loin et semble destinée à... Francfort.le premier but de la saison, toutes compétitions confondues, d'un Ginter tonique.