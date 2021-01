Le Bayern poursuit sa route en tête, Leipzig s'accroche

Les autres résultats :

À deux doigts de la correctionnelle. En tête quasiment tout le match après un penalty obtenu par Hernandez et transformé par Lewandowski, le Bayern s'est fait (très) peur sur le terrain d'Augsbourg, la faute à une main de Benjamin Pavard dans sa surface à un quart d'heure du terme. Mais la tentative d'Alfreð Finnbogason, tout juste entré en jeu, a heurté le montant de Neuer. Une égalisation qui aurait cependant ressemblé à un petit hold-up, alors que les ouailles d'Heiko Herrlich n'ont pas cadré le moindre tir de la partie. C'est même globalement un petit miracle pour eux de s'en tirer avec un seul pion dans la musette, puisque Lewa a tapé le poteau en première période, que Müller s'est montré maladroit à plusieurs reprises, et que Rafał Gikiewicz a réalisé deux jolies parades devant Gnabry. Kingsley Coman et ses potes se satisferont malgré tout de ce succès par un but d'écart, qui leur permet de garder quatre points d'avance sur leur dauphin...Un dauphin dénommé Leipzig. Vainqueurs de l'Union Berlin, Dayot Upamecano et les siens peuvent remercier Emil Forsberg, mais surtout le coaching de Julian Nagelsmann. Alors que son équipe se montrait trop peu tranchante offensivement, l'entraîneur desa en effet eu la bonne idée de faire entrer le Suédois à l'heure de jeu. Dix minutes plus tard, le milieu offensif a trouvé la faille sur une belle offrande de Dani Olmo. Une victoire pas forcément brillante certes, mais diablement importante, puisqu'en plus de n'être qu'à quatre petites unités du Bayern, les Saxons devancent désormais Leverkusen de trois points... et surtout Dortmund de six. Les temps sont durs dans la Ruhr.