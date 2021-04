Le Bayern piétine, Francfort près de la C1

Autre résultat :

Avec une équipe B voire C, tout est forcément plus compliqué dans le football. Même pour le Bayern Munich : privé d'onze joueurs dont une grosse poignée de titulaires, le leader de Bundesliga a pu s'en rendre compte ce samedi face à l'Union Berlin. Longtemps inoffensif, leavait pourtant trouvé la faille après l'heure de jeu grâce à l'intenable Jamal Musiala, meilleur Bavarois du jour. Mais alors que le plus dur semblait avoir été fait, les gars d'Hansi Flick se sont bêtement fait piéger en fin de match sur une touche longue convertie par Marcus Ingvartsen. Avant de retrouver le PSG pour le quart de finale retour de Ligue des champions, il y avait mieux pour se rassurer…Pas d'erreur en revanche pour le dauphin Leipzig, qui est venu s'imposer en chaussettes sur la pelouse du Werder Brême. Les Saxons ont fait la différence dès la première période, grâce notamment à Alexander Sørloth. Le géant norvégien a profité de deux centres venus de la droite, d'abord de Christopher Nkunkupuis de Willi Orban, pour s'offrir un doublé. Un peu plus tôt, sa formation avait déjà ouvert le score par l'intermédiaire de Dani Olmo, idéalement servi par Kevin Kampl. Et même si le Werder a réduit le score après la pause sur un penalty de Rashica, le RBL a vite repris sa marche en avant avec un pion de Marcel Sabitzer. Voilà la bande de Nagelsmann revenu à cinq points du Bayern.Sauf énorme retournement de situation, l'hymne de la Ligue des champions devrait retentir la saison prochaine à la Commerzbank-Arena. Toujours parfaitement ancré à la quatrième place du classement, l'Eintracht Francfort est même revenu à un point de son adversaire du jour, Wolfsburg, grâce à une solide victoire dans ce duel pour le podium. Et lesont, une nouvelle fois, fait parler leur puissance offensive. Car s'ils ont encaissé trois buts de Baku (6), Weghorst (46) et Tuta (85, CSC), ils en ont marqué quatre. À la base de cette victoire figure l'incontournable trio d'attaque Kamada-Jović-Silva, tous les trois auteurs d'une réalisation. Erik Durm a également apporté sa pierre à l'édifice, en marquant le dernier but de son équipe. Les choses semblent plus que jamais se dessiner dans le bon wagon de Bundesliga alors que Dortmund, cinquième, est maintenant à dix points du quatuor de tête.