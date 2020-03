Le Bayern Munich passe aux cyber-entraînements

CS

Un bon moyen d’éviter les contacts et les déplacements inutiles.Depuis plusieurs jours, le coronavirus chamboule le monde du football. Face à cette situation inédite, les clubs ont dû s’adapter et s’organiser afin que les joueurs continuent de s’entraîner. Si pour le moment aucune mesure de confinement obligatoire n’a été prise en Allemagne, le Bayern Munich n’a pas souhaité prendre de risques et a de fait, innové un tout nouveau concept : le cyber-entraînement. Dès lors, via leurs tablettes, les Bavarois vont participer depuis leur domicile à des séances collectives réalisées au centre d’entraînement.» , a indiqué le professeur Holger Broich, en charge de la préparation physique du groupe. En plus de les garder en forme, ce programme a également pour but de maintenir un contact entre les joueurs. «» , précise le coach Hansi Flick.Deutsche Effizienz.