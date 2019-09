Le Bayern Munich gaffe avec les couleurs de l’Étoile rouge de Belgrade

MA

Oh la boulette, oh la boulette.En marge du match de Ligue des champions entre le Bayern Munich et l'Étoile rouge, de nombreux supporters serbes ont d’ores et déjà envahi la capitale bavaroise. Certains d’entre eux se sont rendus à la boutique officielle du club allemand pour y acheter l’écharpe souvenir du match. Cependant, et malgré l'énorme faute de goût que représente ce type d'achat, ces derniers ont eu la mauvaise surprise de découvrir que la couleur choisie par leur hôte pour les représenter était le noir, celle de l'ennemi juré, le Partizan Belgrade.Cette bourde a révolté les supporters présents dans la boutique, et l’un d’entre eux a crié : «» Ses propos ont été relevés par Aleksandar Radonic, journaliste pour le quotidien serbe, chargé de couvrir le match.Colère noire.