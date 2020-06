Le Bayern fouette Leverkusen, Leipzig plombé in extremis

En marche vers le Meisterschale. Facile vainqueur du Bayer Leverkusen à l'extérieur (2-4), le Bayern s'est un peu plus rapproché du titre. Tout l'inverse du RB Leipzig, qui a fait n'importe quoi à domicile en concédant le nul en fin de match face à Paderborn (1-1). Ailleurs, le barragiste Düsseldorf et le TSG Hoffenheim (2-2) se sont quittés bon amis tandis que Mayence a réalisé une excellente opération dans la course au maintien, en disposant de l'Eintracht Francfort à l'extérieur (0-2).

Bayer Leverkusen (3-4-3) : Hrádecký - Dragović, Bender, Tapsoba - Amiri, Baumgartlinger, Aránguiz, Bailey - Bellarabi, Alario, Diaby. Entraîneur : Peter Bosz.



Bayern (4-2-3-1) : Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski. Entraîneur : Hansi Flick.

RB Leipzig (4-4-2) : Gulácsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Angeliño - Olmo, Adams, Kampl, Nkunku - Schick, Werner. Entraîneur : Julian Nagelsmann.



Paderborn (4-1-4-1) : Zingerle - Jans, Strohdiek, Hünemeier, Collins - Gjasula - Pröger, Vasiliadis, Srbeny, Antwi-Adjej - Mamba. Entraîneur : Steffen Baumgart.

Fortuna Düsseldorf (3-1-4-2) : Kastenmeier - Ayhan, Hoffmann, Suttner - Bodzek - Zimmerman, Stöger, Berisha, Thommy - Karaman, Hennings. Entraîneur : Uwe Rösler.



Hoffenheim (3-3-2-2) : Baumann - Nordtveit, Bičakčić, Hübner - Posch, Samassékou, Zuber - Rudy, Baumgartner - Dabbur, Skov. Entraîneur : Alfred Schreuder.

Francfort (3-4-1-2) : Trapp - Ilsanker, Hasebe, Hinteregger - Touré, Kohr, Rode, Kostić - Kamada - Silva, Dost. Entraîneur : Adolf Hütter.



Mayence (4-2-3-1) : Müller - Mwene, St. Juste, Niakhaté, Brosinski - Barreiro, Latza - Öztunali, Quaison, Awoniyi - Mateta. Entraîneur : Achim Beierlorzer.

La tuile. Son joyau Kai Havertz forfait en raison d'une blessure musculaire, le Bayer Leverkusen n'avait pas vraiment les armes pour rivaliser avec le Bayern. Dommage car leavait entamé la rencontre du très bon pied, réussissant à cantonner les dangers publics bavarois dans leur camp et ouvrant même le score grâce au remplaçant d'Havertz, Lucas Alario. Pas très à l'aise pour bétonner, le Bayer 04 a alors tendu la joue et s'est fait gifler magistralement. Kingsley Coman, à la suite d'un bon appel, puis Leon Goretzka, précis pour récompenser une jolie action collective, et enfin Serge Gnabry, d'un lob de filou, ont ainsi sanctionné les largesses défensives des locaux avant la pause. Et comme les Bavarois s'entendent comme larrons en foire sous la houlette d'Hansi Flick, Goretzka a laissé Robert Lewandowski enterrer led'une tête fusante. Pour l'honneur, Florian Wirtz (17 ans et un mois) est devenu en fin de match le plus jeune buteur de l'histoire du Bayer en Bundesliga. Et avec la manière s'il vous plaît, d'une superbe frappe du gauche dans la lucarne opposée. C'est déjà ça de pris, contre ce Bayern-là.Et ce qui devait arriver arriva. À force de jouer la victime face à une lanterne rouge déjà presque condamnée, le RB Leipzig n'a pas fait du tout honneur à son statut de nouvelle puissance de Bundesliga. Impensable ? Pas pour les suiveurs des, qui savaient que leur équipe ne bombe pas le torse, en ce moment. À l'image de Timo Werner, qui a raté à peu près tout ce qu'il a tenté, et de Dayot Upamecano, en souffrance et expulsé pour un deuxième jaune avant même la mi-temps. Heureusement que, peu avant l'heure de jeu, Patrik Schick avait offert un peu de sécurité aux locaux en profitant d'une passe astucieuse de Werner, lucide pour une fois. Mais à dix contre onze, la troupe de Julian Nagelsmann a reculé, a subi, a concédé des occasions et a fini par craquer après un cafouillage sur corner dans le temps additionnel. Christian Strohdiek, le RB te maudit.Mais quel est l'intérêt de se passer de Rouwen Hennings ? Remplaçant ces derniers temps, le buteur du F95 marque pourtant à chaque fois qu'on fait appel à lui. De retour dans le onze, la tour de contrôle ne met que cinq minutes à prouver à quel point il est indispensable en reprenant de la tête une merveille de centre de Kevin Stöger. En deuxième période, le sauveur inscrira même sur penalty, à un quart d'heure du terme, son quatorzième pion de la saison. Et heureusement parce que le F95 avait fait n'importe quoi dans l’entrefaite, en se retrouvant mené par des visiteurs pourtant réduits à dix dès la neuvième minute ! Courageux, le TSG réussira à arracher le point du match nul et garde sa sixième place synonyme de C3, tandis que lesrestent barragistes.