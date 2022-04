Le Bayern Munich est (encore) champion d'Allemagne !

Chahuté après la pause, le Bayern Munich demeure par essence inébranlable sur la scène interne. Alors comme l'exige la tradition, le Rekordmeister en a cassé un nouveau, de record, en maîtrisant le Borussia Dortmund à l'Allianz Arena (3-1) : celui du dixième titre de champion de BuLi consécutif, une première pour une équipe du top 5 européen. De quoi ravir la Schickeria, pour ouvrir la boîte à Münchner Weißwurst avec faste.

Sergio Leone

Self control

Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer - Pavard, Upamecano, L. Hernández, Davies - Kimmich (Süle, 90e+2), Goretzka - Gnabry (Musiala, 63e), T. Müller (Sabitzer, 82e), Coman (L. Sané, 82e) - Lewandowski (Choupo-Moting, 90e+2). Entraîneur : Julian Nagelsmann.



Borussia Dortmund (3-4-2-1) : Hitz - Can, Akanji, Zagadou - M. Wolf (Passlack, 88e), Brandt, Bellingham, Guerreiro - Reinier (Bynoe-Gittens, 67e), Reus - Haaland (Moukoko, 88e). Entraîneur : Marco Rose.

Dictature. Pour la première fois de l'histoire en Bundesliga, le Bayern Munich pouvait décrocher unà domicile, face à son grand rival du Borussia Dortmund. Il suffisait de remporter le 106, comme lors des sept derniers affrontements, pour goûter à cette 32timbale. Devant 75 000 personnes, leest allé au bout de son idée, malgré des jambes lourdes et un sursaut jaune et noir après l'entracte. Comme pour mieux noyer l'échec en Ligue des champions, en plein égotrip. Car en plus de nager la brasse dans les fûts de Paulaner, les Bavarois se réveilleront dimanche auréolé du nouveau titre de « première équipe des cinq grands championnats à remporter dix championnats de suite » .Le round d'observation passé, la composition inédite du BvB (onze absents !) se heurte à un Bayern au complet, d'où la menace peut débarquer de tous les points cardinaux. Sur un corner botté par Joshua Kimmich, Leon Goretzka remet de la tête pour Serge Gnabry, dont la reprise de volée, avec supplément contrôle de la cuisse, scotche Marwin Hitz sur sa ligne (). Le moral desest touché. Alors qu'Erling Haaland a droit à son premier ballon favorable, qu'il ne peut redresser du bout du pied suite à un mauvais rebond (27), Serge Gnabry pense y aller de son doublé suite à une bévue de Marius Wolf. Mais Kingsley Coman était hors jeu d'un poil (30).Peu visible jusqu'ici, le duo Thomas Müller-Robert Lewandowski se décide à bondir hors du terrier. Sur une perte de balle axiale de Dan-Axel Zagadou (cocorico), le pressing sérieux de Gnabry permet à Müller de signer sa vingtième passe décisive de la saison, une nouvelle fois à destination de la gâchette polonaise (). Bobek, le Monsieur plus des(32 buts, dont 27 avec le FCB).La fin des haricots pour les hommes de Marco Rose ? Négatif, grâce à Kimmich, emporté par son élan à l'encontre de Marco Reus. Transformé par le nouveau tireur désigné du BvB, Emre Can (), le deuxième penalty concédé par le Bayern version 2021-2022 rééquilibre les débats. Manuel Neuer est d'abord forcé de passer au sol pour empêcher Reus de conclure côté gauche (54), avant que Lucas Hernández ne sorte le tacle glissé de l'année pour bloquer la route à Reus (56), longtemps plus actif qu' Haaland, dont on attendait l'ultime représentation Le cyborg norvégien se signale par deux fois (80et 81), après avoir été muselé par les Français du Bayern, mais manque de promptitude et de réalisme. La polémique d'un potentiel deuxième penalty refusé à Jude Bellingham après un tacle mal maîtrise de Benjamin Pavard passée, les Bavarois placent un coup de collier décisif. En forme devant Lewandowski notamment, Hitz ne peut rien lorsque Jamal Musiala libère l'Allianz Arena (), et annule le bon premier sauvetage de Raphaël Guerreiro. Le dix-neuvième pion dans le dernier quart d'heure à la sauce bavaroise. Julian Nagelsmann vient de poser les bases de sa (future ?) armoire à trophées, après avoir déjà glané la Supercoupe au mois d'août. À l'année prochaine.