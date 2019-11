Le Bayern, seul favori à couler

Dans une rencontre cauchemardesque, le Bayern a sombré contre l'Eintracht Francfort (5-1) pendant que ses concurrents directs prenaient des points. À la maison, Dortmund a ainsi mis fin à l'invincibilité de Wolfsburg (3-0) alors que le RB Leipzig collait une dérouillée à Mayence (8-0). Au sommet, le Borussia Mönchengladbach n'a pas tremblé en s'imposant à Leverkusen (2-1) pour conforter sa place de leader. Un après-midi encore plus spectaculaire que d'habitude, en Allemagne.

À la Commerzbank-Arena, le Bayern se met rapidement dans la mouise. Très vite, Boateng laisse ses copains à dix sur le terrain, après une expulsion logique - décidée après consultation de la VAR - pour une faute grossière sur Paciencia (8). La défense bavaroise est fébrile et Neuer ne fait pas illusion très longtemps, Kostić profitant d'une déviation involontaire d'Alaba pour allumer le gardien allemand (1-0, 25). Le début d'une après-midi cauchemardesque pour le. L'Eintracht s'amuse avec l'arrière-garde du Bayern, à commencer par Pavard, et le centre de Kostić contré par Kimmich arrive dans les pieds de Sow, qui marque pour a première fois en Bundesliga (2-0, 33). Comment éviter le drame pour les hommes de Kovač ? Il faut s'en remettre, encore une fois, à l'incroyable Lewandowski. L'attaquant polonais prend les choses en main et remet son équipe dans le droit chemin d'un enchaînement majestueux, suffisant à inscrire son quatorzième caramel en dix matchs de championnat (2-1, 37).Sauf qu'au moment où le Bayern semble se dire qu'un retour est possible, les Aigles assomment à nouveau la bête blessée. Da Costa délivre un caviar pour Abraham, qui se faufile dans le dos de Pavard pour enfoncer le clou (3-1, 49). L'entrée de Coman ne change rien au fil de l'histoire : les visiteurs sont secoués par une équipe imprenable à la maison cette saison, et qui s'occupe de tuer le suspense à l'heure de jeu, Hinteregger reprenant un corner de Kostić de la caboche (4-1, 61). C'est déjà la fin des haricots pour les Munichois, mais Neuer repousse l'échéance d'un nouveau calvaire, avant de craquer une cinquième et dernière fois face à Paciencia, bien aidé par le show d'André Silva (5-1, 85). Tremblement de terre en Allemagne : le Bayern glisse à la cinquième place, avant le choc contre Dortmund samedi prochain.La dernière équipe invaincue cette saison en Bundesliga est tombée. Après une première défaite cette semaine en Pokal , Wolfsburg a fini par rendre les armes à Dortmund. En sept minutes, le Borussia fissure la défense imperméable des Loups et plie l'affaire : bien servi par Hakimi, Hazard allume la première mèche (1-0, 52), avant que Guerreiro ne mette les siens à l'abri d'une belle frappe croisée (2-0, 59). Un sacré soulagement pour les ouailles de Favre après un premier acte timide, marqué par les blessures de Reus et d'un arbitre de touche, ainsi que par la défense de fer des visiteurs. Mais après le repos, le BVB trouve la formule et produit enfin du jeu, et se permet même de planter une troisième banderille dans les dernières longueurs de la partie, Götze transformant un penalty (3-0, 88). Dortmund peut grimper sur la deuxième marche du classement, et surtout gagner en confiance avant une semaine décisive (Inter, Bayern).Il fallait plus qu'un déplacement chez un Bayer en plein doute pour secouer le leader. Arrivé en Bundesliga cet été en provenance de Guingamp, Marcus Thuram poursuit son intégration à merveille. L'attaquant excite son monde côté droit, avant de servir idéalement Wendt, qui fausse compagnie à une défense endormie pour ouvrir le score (18). Pas le temps de faire le fête, Leverkusen remet les compteurs à zéro grâce à l'adroit Volland (25). Sauf que la bande à Rose n'a pas le temps de cogiter : elle s'en remet encore une fois au Français, qui enfile cette fois le costume du buteur après un bel échange entre Lainer et Hermann (42). Emballé, c'est pesé. Et voilà Gladbach au sommet, avec trois longueurs d'avance sur l'autre Borussia. Chapeau.Hop, un nouveau festival pour le RB Leipzig. Trois jours après sa balade à Wolfsburg en Pokal (6-1) , la bande à Nagelsmann décide de remettre ça sur sa pelouse. La nouvelle victime s'appelle Mayence, littéralement écrabouillée en une quarantaine de minutes dans le premier acte. Les locaux enchaînent les mouvements classes, et chacun veut croquer dans le gâteau : Sabitzer montre la voie (5) ; Werner plante son septième but en championnat (30) ; Nkunku envoie une jolie cacahuète au fond des filets (36) ; Halstenberg (39) et l'excellent Poulsen (44) se chargent d'emballer ladans le papier cadeau. Et attention, la démonstration n'est pas terminée. À peine le temps de reprendre leur respiration, les visiteurs vivent un nouveau calvaire au retour des vestiaires, Werner s'offrant un doublé (48) et Mukiele venant participer à la fête d'un coup de tête (50). Puis, une très longue entracte arrive, histoire de laisser Mayence reprendre ses esprits, avant un dernier coup de massue signé Werner (87), encore lui. Un succès, avec la manière, attendu depuis le 21 septembre pour Leipzig.Le cinquième match nul d'affilée pour le Werder en championnat. Pourtant, les hommes en vert mènent deux fois dans une partie rythmée. Rashica ouvre le score sur une attaque rapide en début de partie (9), avant de se transformer en passeur pour Gebre Selassie à l'heure de jeu (59), alors que Petersen avait remis les deux équipes à égalité en première période. Sauf que Fribourg est tenace, à l'image de son buteur danois. Malgré l'expulsion d'Haberer, les visiteurs insistent et Petersen vient offrir le point du nul d'une tête rageuse au bout du temps additionnel. Lesne sont plus sur le podium, mais sont surtout loin d'être largués dans une Bundesliga plus serrée que jamais.