Le Bayern Munich concède un nouveau nul, Leipzig se reprend

Malgré un Mathys Tel buteur, le Bayern Munich s'est fait rattraper dans le temps additionnel par Stuttgart et manque de reprendre provisoirement les rênes de la Bundesliga. Ce qui consolera un tout petit peu le Borussia Dortmund, explosé par un Leipzig retrouvé et désormais coaché par Marco Rose. Dans le reste de cette sixième journée, le Bayer Leverkusen a concédé le nul sur le terrain du Hertha Berlin alors que Wolfsburg s'est fait du bien avec une première victoire contre l'Eintracht Francfort. De son côté, Hoffenheim a battu Mayence et poursuit son bon début de saison.

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Précoce, ce Tel, mais pas suffisant. En ouvrant le score ce samedi et en devenant le plus jeune buteur de l'histoire du Bayern Munich en Bundesliga , l'ancien prodige du Stade rennais a pensé aider l'ogre bavarois à éviter le piège contre Stuttgart. Car si les locaux ont dominé (coup franc de Kimmich, arrêt de Müller devant Gnabry dont l'enroulé a ensuite loupé le cadre), seul le surdoué a trouvé le chemin des filets en première période. Mais après deux nuls de rang en championnat, l'ultra favori en a enchaîné un troisième suite à un penalty très tardif. En début de seconde, un autre ex-Breton de Ligue 1 a d'abord cru imiter Tel : tout juste recruté, Guirassy a vu son égalisation être annulée en raison d'une faute de Führich... qui a ensuite été l'auteur de la (première) réelle égalisation, bien validée celle-là, en profitant d'une perte de balle de Davies. En réaction immédiate, Musiala a redonné l'avantage au champion en titre en visant le petit filet. Un Musiala qui a eu une autre chance de planter, comme Gnabry, mais Müller a répondu présent. Et puis, les potes de Coman ( blessé ) ont cédé et lâché leur place de leader provisoire : dans le temps additionnel, Guirassy (qui a touché le poteau, à un quart d'heure du terme) a transformé un péno sanctionnant une faute de De Ligt sur l'attaquant. Pas serein, ce Bayern..., soit le nombre de jours qu'il a fallu à Tel pour marquer dans le championnat allemand depuis sa naissance (personne ne fait mieux).C'était la première de Marco Rose à la tête de Leipzig ( depuis son arrivée sur le banc à la place de Domenico Tedesco, il y a quelques heures ), et l'entraîneur n'a pas déçu. Sous ses ordres, le RB a battu le Borussia Dortmund en le cognant très vite : la tête d'Orbán (qui a sauvé son camp devant Modeste, au bout de quelques secondes) a d'abord trompé Meyer sur un corner de Szoboszlai, avant que ce dernier (déjà bien placé pour scorer, auparavant) ne place la sphère dans la lucarne du gardien. Werner et Modeste ont eux aussi eu des occasions, mais ils se sont montrés trop imprécis. De son côté, Haïdara a enfoncé le clou quelques minutes après son entrée sur un service de Werner. 3-0, donc, mais encore 8-12 en termes de points au classement., comme le nombre de minutes qu'il a fallu à Leipzig pour faire trembler les filets.Qu'il fait du bien, celui-là ! Privé de succès depuis le début de l'exercice, Wolsfsburg s'est enfin mis sur les bons rails. Il le doit à Lacroix, le défenseur central formé à Sochaux dégoûtant l'Eintracht Francfort à l'heure de jeu. Et hop, ça sort de la zone rouge !, comme le nombre de victoire de Wolfsburg en six journées de championnat cette saison.Choc de deuxième partie de tableau, à Berlin. Et dans ce duel de déceptions, personne ne s'en sort satisfait : le Bayer Leverkusen a fait la différence grâce à un pion de Demirbay juste après la pause, le Hertha a pensé le renverser via Serdar (très peu de temps après le premier) et Richter... Mais finalement, Schick est intervenu pour partager les points. Il va falloir s'y (re)mettre sérieusement, tout de même., comme le nombre de saisons consécutives durant lesquelles Demirbay marque au moins une fois en Bundesliga.41minute, à Hoffenheim. Sanctionné d'un carton rouge, Hack laisse ses coéquipiers à dix. Le tournant du match puisque malgré une petite résistance, Mayence a craqué en seconde mi-temps face à trois coups de butoir (signés Kramarić, Prömel, Dabour et Kadeřábek). Son adversaire le double, et monte même sur le podium. Que Kohr ait sauvé l'honneur ne change rien à l'affaire : les erreurs, ça ne pardonne pas., comme le nombre de nul d'Hoffenheim cette saison en championnat.