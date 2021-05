Le Bayern fête le titre en explosant Mönchengladbach

21

Neuer - Pavard, Boateng (Martínez, 71e), Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba (Goretzka, 60e ; Kouassi, 70e) - Coman (Sané, 60e), Müller, Musiala (Gnabry, 60e) - Lewandowski. Entraîneur : Hansi Flick.





Sommer - Ginter, Elvedi, Bensebaini (Wendt, 69e) - Lainer, Zakaria, Neuhaus, Lazaro (Wolf, 46e) - Hofmann (Stindl, 69e) - Embolo, Thuram (Pléa, 46e). Entraîneur : Marco Rose.

Pour fêter dignement son 31titre de champion d'Allemagne, le Bayern Munich s'est offert un joli feu d'artifice face au Borussia Mönchengladbach (6-0), grâce notamment à un triplé de Lewandowski.Il ne faut d'ailleurs pas plus de deux minutes au Polonais pour ouvrir le score, à la réception d'un centre d'Alaba, prémices d'une fin d'après-midi cinq étoiles. Comme un tsunami, le club bavarois multiplie les vagues offensives sur les buts de Sommer et ne tarde pas à faire le break par Thomas Müller sur une frappe déviée par Zakaria. Avant que Lewandowski, encore lui, envoie un petit bijou dans les buts des, complètement dépassés par l'ogre munichois. La promenade de santé tourne à l'humiliation peu avant la pause, lorsque Alphonso Davies remonte avec facilité le ballon et transmet à Lewandowski qui se mue en passeur décisif pour ComanEt si certains pensent que le Bayern pourrait ralentir l'allure après avoir plié l'affaire en 45 minutes, il n'en est rien. À l'image de Pavard, auteur d'un superbe retour sur un rush de Zakaria, les Bavarois restent concentrés et continuent de dérouler par l'intermédiaire de leur inarrêtable numéro neuf qui s'offre un triplé sur penalty après l'intervention de la VAR pour une main du malheureux Neuhaus. Son 39but de la saison en championnat, à une longueur du record de Gerd Müller et ses 40 buts inscrits lors de la saison 1971-1972. Seule fausse note, pour le Bayern : l'exclusion de Tanguy Kouassi, quatre minutes seulement après son entrée en jeu et rattrapé par la VAR pour une faute sur Stieler (75). Une anomalie vite oubliée par le cinquième but de la saison de Leroy Sané, qui vient clore le spectacleLa régalade pour le Bayern, qui va pouvoir savourer tranquillement ce neuvième titre consécutif.