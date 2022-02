Le Bayern martyrisé à Bochum, Gladbach respire

Après-midi de folie outre-Rhin, où le Bayern est tombé pour la quatrième fois de la saison. Bochum a humilié le leader en lui infligeant un cinglant 4-2, malgré le doublé de Robert Lewandowski. Dans le sillage d'Alassane Pléa, le Borussia Mönchengladbach a décroché une précieuse victoire contre Augsbourg dans la perspective du maintien (3-2). Wolfsburg se donne aussi de l'air, grâce à son succès à Francfort (0-2).

Une tornade avait emporté Bochum à l'Allianz Arena, en septembre (7-0). Les vents violents étaient encore attendus ce samedi au Vonovia Ruhrstadion et les prévisions se sont confirmées, mais pas dans le sens annoncé. Bien entré dans son match, Bochum s'est retrouvé mené lorsque l'inévitable Robert Lewandowski a marqué de près suite à une remise de Kingsley Coman (9). Et alors ? Le promu a égalisé par Christopher Antwi-Adjei, sur un centre de l'excellent Gerrit Holtmann (14). Puis, tout a basculé en cinq minutes. La main de Dayot Upamecano a offert un penalty que Jürgen Locadia a transformé (38), Cristian Gamboa a enfoncé le clou en envoyant un missile sous la barre après un petit pont sur Kingsley Coman (40) et Holtmann a porté le coup de grâce d'un coup de canon en pleine lucarne (43). Titulaire pour la première fois depuis le 17 décembre, Upamecano a sombré comme l'ensemble de la défense bavaroise et Julian Nagelsmann l'a d'ailleurs remplacé dès la mi-temps. Pour l'honneur, Lewandowski y est allé de son doublé (75). Le Polonais affiche désormais 26 buts, après 22 journées. Le même temps de passage que la saison passée, lorsqu'il avait établi son record de 41 buts Deux équipes en danger, et un joli coup pour Gladbach. Treizième au coup d'envoi avec un petit point d'avance sur le barragiste Augsbourg, le Borussia a fait coup double en s'offrant un peu d'oxygène et en enfonçant son concurrent. Alassane Pléa n'a pas marqué, et attendra encore avant de stopper une disette qui dure depuis deux mois et demi à domicile. En revanche, l'attaquant des Bleus s'est mué en passeur pour la tête de l'ancien Toulousain Kouadio Koné (30). Très actif, Pléa a aussi été à l'origine d'une grosse occasion de Breel Embolo (26). Gladbach s'est mis à l'abri dès le retour des vestiaires grâce à Jonas Hofmann, à la réception d'un centre de Ramy Bensebaïni qui s'est arraché pour éviter la sortie du ballon (46). L'ancien Rennais a, ensuite, lui-même marqué d'un joli coup de casque (67). Iago (55) et Alfred Finnbogason (90+3) ont tour à tour réduit l'écart, mais c'est bien Gladbach qui s'impose. Les coéquipier de Yann Sommer repoussent ainsi leur adversaire du jour à quatre points, toujours bon à prendre avant de se rendre à Dortmund.Greuther Fürth fait de la résistance. Bon dernier et promis à la relégation, le promu continue malgré tout de se battre avec réussite ces dernières semaines. Le Hertha l'a appris à ses dépens ce samedi et très rapidement, puisque Branimir Hrgota a fait mouche au bout de 27 secondes de jeu (1). Le Bosnien s'est offert un doublé, en exécutant un penalty consécutif à une main (71). Le jeune Linus Gechter, dix-sept ans, a récompensé les efforts du Hertha en trompant un Andreas Linde jusque-là infranchissable (82). Mais trop tard. Lesenchaînent un cinquième match sans défaite dans leur Trolli Arena (trois victoires, deux nuls), pour la plus grande joie de leurs supporters. L’effet Tayfun Korkut tarde à se concrétiser à Berlin, le Turc tournant à une moyenne d'un point par match en championnat (contre 1,11 point pour son prédécesseur Pál Dárdai). Sans parler de l'incapacité du Hertha à gagner hors de ses bases depuis le mois d'octobre. Quand on voit le classement, lesont de quoi avoir peur.Les Loups retrouvent de l'appétit. Après deux mois et demi d'hibernation, Wolfsbourg a repris du poil de la bête en s'imposant pour le deuxième week-end consécutif. Lukas Nmecha étant toujours blessé, le VfL s'en est remis à Max Kruse pour dominer Francfort. Déjà auteur d'un doublé au Deutsche Bank Park l'an passé, l'attaquant a confirmé qu'il en appréciait toujours autant l'air en trompant Kevin Trapp sur penalty (28). Le huitième but de sa carrière contre l'Eintracht, ce qui en fait sa deuxième proie favorite derrière Hoffenheim. Koen Casteels a fait sa part du travail de l'autre côté du terrain, en s'interposant notamment face à Jesper Lindstrom (41). Dodi Lukebakio a ajouté la cerise sur le gâteau dans le temps additionnel, du gauche (90+3). Le VfL prend ses distances avec la zone rouge, et freine l'Eintracht dans sa remontée vers les places européennes.Qui a dit qu’un match entre deux des trois meilleures défenses du championnat finirait sans but ? Fribourg et Mayence se sont quittés bons amis ce samedi à l’Europa-Park Stadion, sur le score de 1-1. Les deux gardiens ont joué leur rôle, Mark Flekken remportant son duel avec Jonathan Burkardt (14) et Robin Zentner contrecarrant les plans de Roland Sallai (52). Alexander Hack a mis les 05ers en tête au bout d'une partie de billard (31), mais Nils Petersen, tout juste entré, a égalisé sur un corner (69). Pas de neuvième clean-sheet en championnat pour Mayence, mais un bon point pris chez un prétendant à l'Europe. Les coéquipiers de Moussa Niakhaté peuvent, en plus, se targuer d'être désormais la meilleure défense de Bundesliga (24 buts encaissés, contre 25 pour le Bayern et Fribourg). Fribourg pointe pour sa part au cinquième rang, avec le même nombre de points que Leipzig.