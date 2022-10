Le Bayern maîtrise Augsbourg

Koubek - Gumny (Petkov, 46e), Bauer, Gouweleeuw, Iago - Vargas (Caligiuri, 66e), Gruezo (Baumgartlinger, 66e), Rexhbeçaj, Pedersen (Framberger, 82e) - Niederlechener, Demirović (Maier, 66e). Entraîneur : Enrico Maaßen.



Ulreich - Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Musiala (Müller, 80e), Mané (Coman, 58e) - Choupo-Moting (Sabitzer, 85e). Entraîneur : Julian Nagelsmann.

L'épopée du petit Poucet continue.Éliminé à ce stade de la compétition lors des deux dernières saisons, le Bayern Munich verra bien les huitièmes de finale de la Coupe d'Allemagne, après avoir disposé d'Augsbourg ce mercredi à la WWK Arena. Et pourtant ce sont bien les locaux qui ouvrent le score, récompensant leur grosse entame. Après deux duels aériens côté droit, Elvis Rexhbeçaj transmet à Mads Pedersen, seul dans l’axe à 25 mètres, qui frappe pied gauche et qui bat Sven Ulreich. Le Bayern est sous l'eau, mais revit après ce but. Après plusieurs occasions manquées de la part du Bayern, Gnabry lance Eric Choupo-Moting à droite de la surface et le Camerounais égalise en frappant vers l’angle fermé alors que Tomáš Koubek avait trop anticipé une passe en retraitDès le retour des vestiaires, Gnabry trouve la barre après une frappe du gauche détournée par Bauer (47). Joshua Kimmich, lui, ne manque pas sa frappe du droit à l'entrée de la surface et donne l'avantage au Bayern, bonifiant la récupération haute de Sadio Mané. Choupo s'offre ensuite un doublé, en exploitant une mésentente de la défense dans la surface pour marquer à bout portant. Largement dominé, Augsbourg relance la rencontre lorsque Ruben Vargas profite du mauvais alignement de Davies après un corner pour centrer et forcer Dayot Upamecano à marquer contre son camp. Davies se rattrape en réalisant un petit pont sur Baumgartlinger puis en donnant à Musiala en retrait, qui se charge de conclure du droit. Après avoir débordé à droite, Thomas Müller offre le cinquième but à Davies, qui arrive lancé dans la surfaceOù vont-ils s'arrêter ?Autres résultats du 2tour de Coupe d'Allemagne :SC Fribourg 2-1 (a.p.) FC Sankt PauliHanovre 96 0-2 Borussia DortmundSC Paderborn 2-2 (5-4, t.a.b) Werder BrêmeSV Sandhausen 2-2 (8-7, t.a.b) Karlsruher SCRatisbonne 0-3 Fortuna DüsseldorfVfB Stuttgart 6-0 Arminia BielefeldUnion Berlin 2-0 FC Heidenheim