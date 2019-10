Le Bayern humilie Tottenham

Atomisés 7 buts à 2, les Spurs ont entretenu l'illusion avant la pause, avant de complètement exploser, matraqués par les assauts d'un Gnabry stellaire (quadruplé en 35 minutes) et un Lewandowski toujours aussi écœurant de facilité à la finition. Ne demandez pas à Hugo Lloris s'il a passé une bonne soirée.

La vitesse du Son

Gnabry tout puissant

Tottenham (4-4-2) :Lloris - Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Winks, Ndombele (Eriksen, 64e) , Sissoko, Dele Alli - Son, Kane Entraîneur : Mauricio Pochettino.



Neuer - Pavard, Sule, Boateng (Martinez, 72e), Alaba (Alcántara, 46e) - Kimmich, Tolisso,Coutinho - Gnabry, Coman (Perišić, 70e), Lewandowski. Entraîneur : Niko Kovač.

Un équarrissage en règle. Une destruction méthodique. Ou une humiliation, tout simplement. Voilà comment résumer ce que le Bayern a infligé auxdans leur antre ce mardi soir. Après une première période à l'avantage des Londoniens, la suite a tourné à la boucherie organisée. Dans cet exercice-là, le Bayern, épicurien, sait où il faut prendre son plaisir, sans pitié pour les insuffisances adverses. Résultat ? Un jeu de massacre après la pause, avec un Serge Gnabry auteur d'un quadruplé mémorable.Comment ne pas gâcher l'ambiance, alors que le Tottenham Hotspur Stadium hurle de bonheur dès le début de la rencontre ? Lesn'ont manifestement pas trop envie de cogiter pour trouver la réponse et préfèrent passer tout de suite à l'action. La réponse est d'ailleurs là, évidente et bouillante comme une soirée de Ligue des champions fiévreuse d'entrée de jeu : pour transpercer la muraille munichoise, lesde Pochettino ont choisi l'assaut frontal, droit devant et dans l'axe, alors que Sissoko et Ndombele n'hésitent pas à abandonner leur côté pour créer un surnombre un temps ingérable pour les Munichois. Pari payant : à la suite d'une percée axiale du premier, puis à une passe délicieuse du second, Son se retrouve seul dans la surface, mais bute sur Neuer. Pas grave : le Sud-Coréen n’arrêtera jamais de frénétiquement galoper entre les lignes d'une défense bavaroise constamment perturbée par ses déplacements.Pas découragé, l'attaquant desa la bonne idée d'insister. Bien vu. Tolisso, qui faisait un peu trop le mariole devant sa défense depuis le début du match, foire sa relance, qui atterrit dans les pieds de Sissoko, encore lui. Le Français a vu l'appel de Son, qui trompe Neuer dans les seize mètres d'un tir en première intention. Dominé, le Bayern n'existe d'abord que grâce à ses individualités. C'est injuste, mais ça fonctionne, et Kimmich, esseulé aux vingt mètres, envoie une frappe ciselée dans les filets d'un Lloris complètement impuissant. Pas de pot pour les Londoniens, leretrouve des cannes et des idées en fin de première période. Tottenham commence à pétocher, Lewandowski le sent, s'en pourlèche les babines, et ce qui devait arriver arriva : à la suite d'une action confuse dans la surface, le Polonais tourbillonne et signe en pivot une frappe millimétrée, qui permet aux siens de prendre l'avantage.De quoi déchirer l'illusion entretenue par lesavant la pause. Changement de perspectives : le Bayern monte sur ses grands chevaux, et Tottenham se fait soudain tout riquiqui. Gnabry en profite pour fuser sur l'aile droite, croquer Alderweireld d'un crochet facile, puis triple la mise pour les Munichois. Rebelote une minute plus tard : Winks se loupe devant sa surface, et l'ailier allemand remet ça, du gauche cette fois-ci, pour y aller de son doublé et ajouter un quatrième pion. Tottenham reviendra bien grâce à un penalty de Kane obtenu à la suite d'une faute de Coman. Du vent. La fin du spectacle est déjà écrite, et ce sont les Bavarois qui sont aux commandes de la salle des machines. Pour preuve, Gnabry, lancé par une balle longue d'Alcántara, vient enfoncer Lloris d'un intérieur du pied travaillé. Folie. Mais ce n'est pas fini. Lewandowski ajoute un sixième pion dans la foulée. Et Gnabry, sadique, tire sur l'ambulance en y allant de son quadruplé, d'une frappe coup de pied. Tottenham, qui vient de prendre son septième but de la soirée, s'est complètement liquéfié, et le Bayern en profite pour gratter une petite page d'histoire : jamais lesn'avaient subi une aussi large défaite à domicile, en Ligue des champions.