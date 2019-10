Le Bayern grimace à Augsbourg, Wolfsburg tient en échec Leipzig

Hyper dominateur à Augsbourg, le Bayern a perdu la boule en fin de rencontre et concédé le nul, à la suite d'un pion de renardeau de Finnbogason dans le temps additionnel. Wolfsburg, solide à Leipzig, a arraché un nul loin d’être immérité, quand l'Union Berlin a dominé Fribourg et se donne un peu d'air en bas de tableau de la Bundesliga.

[?️VIDEO - ⚽️BUT] ?? Bundesliga?Et booomm !! ??Marius Bülter inscrit un but énorme face à Fribourg ! ⚡️? Sombrero ➕ véritable missile ☄️https://t.co/zztCaSfFZK — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 19, 2019

Du beau monde au balcon entre Leipzig, quatrième, et Wolfsburg, surprenant second de Bundesliga. Forcément, ça swingue d'entrée, alors que les combinaisons de Nkunku, Sabitzer, Poulsen and co laissent souvent gaga la défense des Loups. Sauf que Timo Werner vendange comme un cochon devant, ce qui permet aux gars d'Oliver Glasner de tenir le coup. Problème pour Wofsburg : Werner a réglé la mire après la pause et profite d'un long dégagement de Gulácsi pour crocheter Pervan et ouvrir la marque, de près. Sauf que les Loups, invaincus cette saison, ne sont pas du genre faciles à domestiquer : à la conclusion d'une superbe action collective initiée par Guilavogui, Wout Weghorst s'en va ainsi égaliser. Voilà qui permet auxde montrer qu'ils ont décidément ce qu'il faut dans le bide pour asticoter les cadors de Bundesliga cette saison.Coup de pot pour Augsbourg : ça cafouille en début de match dans la surface munichoise, et ce petit malin de Marco Richter en profite pour foutre joyeusement les pieds dans le cambouis. Opportuniste, l'ailier d'Augsbourg claque une volée couchée qui laisse Neuer sur ses appuis et marque le pion le plus rapide de la saison. Suffisant pour faire chauffer le processeur de la machine Lewandowski, qui égalise d'un coup de crâne précis et s'en va marquer son 12but de la saison en Bundesliga. De quoi inspirer Serge Gnabry, qui sort un beau spécimen de son sac à patates juste après la pause, à savoir un tir aux 20 mètres qui laisse Koubek impuissant sur sa ligne. Et alors ? Alors le Bayern va quand même l'avoir dans l'os. Car Hernandez défend comme un pied sur Cordova en fin de match, dont le centre trouve Finnbogason, qui plante à bout portant. Un gros coup sur le nez du, qui n'est décidément pas impérial en Bundesliga cette saison.Sans idée devant et emprunté derrière, Mayence se ramasse une première fois, quand la semelle d'Edimilson Fernandes vient chatouiller d'un peu trop près le crâne de Zimmermann, ce qui vaut au Suisse de se faire exclure avant la pause. Et, forcément, le travail de sape du Fortuna finit par payer, quand Hennings pousse le cuir à quatre mètres de la cage en fin de match et permet aux siens de l'emporter sur la plus petite des marges.Zou, un tir croisé de l'Américain Josh Sargent, et voilà le Hertha Berlin qui se plante au garde-à-vous face à des Brêmois dominateurs à la maison. Sauf que le Hertha garde un performeur dans sa manche, qui s'en va remettre avec la manière tout ce beau monde à égalité : entré en jeu après la pause, le Belge Dodi Lukebakio danse autour de trois défenseurs adverses, avant de tirer une flèche au ras du poteau, qui se plante dans le petit filet de Pavlenka. De quoi conclure en beauté une rencontre équilibrée, entre deux clubs qui continuent de stagner sagement en milieu de tableau.Une belle gourmandise berlinoise pour débuter : cet enchaînement sombrero-frappe de 25 mètres que Marius Bülter propulse dans les filets d'Alexander Schwolow. De fait, l'Union, bien dans ses baskets, armera pas loin d'une vingtaine de tirs tout le long du match. Et doublera même logiquement la mise par Ingvartsen, en toute fin de rencontre. Et voilà une victoire importante pour le club de la capitale, qui remonte au 14rang de la Bundesliga.