Le Bayern fait dérailler le Lokomotiv

Lokomotiv Moscou (4-3-2-1) : Guilherme - Rybus, Murilo, Ćorluka (Rajković, 45e), Zhivoglyadov - Miranchuk, Kulikov (Lisakovitch, 89e), Ignatjev (Jemaletdinov, 76e) - Smolov, Krychowiak - Zé Luis. Entraîneur : Nikolić.





Bayern (4-2-3-1) : Neuer - Hernandez, Alaba, Süle, Pavard - Goretzka (45e), Kimmich - Coman (Douglas Costa, 68e), Tolisso, Müller (Gnabry 45e) - Lewandowski. Entraîneur : Flick.

Face à l'ogre munichois, le Lokomotiv ne pouvait qu'espérer jouer les trouble-fête.Sans jamais s'éteindre, les Russes ne seront pas passés si loin de tenir ce rôle. Jusqu'au bout, les Moscovites auront fait douter leur Goliath. C'est d'ailleurs la formation vice-championne de Russie qui est toute proche d'ouvrir le score dès la troisième minute avec Smolov, seul à la réception d'un centre, qui ne croise pas assez sa tête pour tromper Neuer. Décomplexés, les hommes de Nikolić jouent crânement leur chance. Trop peut-être, car c'est bien le Bayern qui ouvre le score. À la suite d'une action d'école, Pavard sert Goreztka au premier poteau. Le milieu allemand se saisit alors de l'offrande pour crucifier Guilherme, à bout portant (13). Bis repetita, quelques minutes plus tard. Pavard, très adroit, sert Coman qui trouve le poteau (24). Derrière, le Bayern ronronne, paraît presque plafonner et ne parvient pas à faire le break. Peu avant la mi-temps, les Moscovites croient revenir au score, mais la frappe de Kulikov est bien détournée par Neuer (41).De retour sur le pré sans son capitaine Ćorluka, sorti pour une douleur derrière la cuisse, Smolov alerte une nouvelle fois Neuer (47). Flick, lui, lance Gnabry et Martínez pour mettre de l'huile dans la machine. Gnabry, justement, offre un but tout fait à Kimmich (56), qui loupe le break. La VAR s'en mêle, et annule assez incompréhensiblement un penalty pour les Bavarois (63). Dans la foulée, Zé Luis – pour sa première titularisation depuis son arrivée de Porto – lance Miranchuk qui trompe Neuer au premier poteau (69). La plaisanterie a assez duré : Kimmich transforme un ballon anodin en bonbon et, d'une demi-volée croisée, redonne un avantage définitif au Bayern (79).Vaillants jusqu'au bout, les Russes ne s'en relèveront pas.